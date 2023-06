Encontro nacional de motociclistas em São Pedro terá show da banda RPM com homenagem a Schiavon

O ronco dos motores vai invadir São Pedro de 13 a 16 julho, datas em que a estância turística se transformará na “Capital Nacional dos Motociclistas” para receber a 20ª edição da Expo Moto Show. Considerado um dos principais encontros do tipo no País, o evento contará com apresentação da banda RPM, que retorna aos palcos após a morte do tecladista Luiz Schiavon, com a promessa de uma noite emocionante de homenagens e tributo ao então tecladista e fundador do grupo.

Ponto alto do encontro, o show com a banda RPM está previsto para as 23h de sexta-feira (14). Ao todo, serão quatro dias de muito rock com dez bandas na programação (leia mais abaixo). Os ingressos são vendidos no local.

A Expo Moto Show será realizada no Centro de Eventos e Exposições São Pedro, espaço que conta com completa infraestrutura, praça de alimentação coberta, espaço kids para diversão de crianças, feira com produtos variados e ligados ao universo do motociclismo, além de exposição de grandes marcas.

Como reza a tradição, haverá uma área de camping gratuita no interior do ginásio, com estrutura de banheiros e chuveiros, para acomodação dos motociclistas.

Para garantir que o público curta o evento sem preocupações, o Centro de Eventos e Exposições terá estacionamento interno especial para as motos e segurança monitorada.

Voos panorâmicos de helicóptero sobre a estância serão realizados durante o evento.

Em clima de festa, a rede hoteleira da estância projeta 100% de ocupação no período. Parceiros do evento, a Pousada dos Caminhos, Pousada Portal, Ananda Pousada, Stallage Hotel, Hotel Fazenda Villa Vitta, Pousada das Estrelas, Pousada Ferradura e a Pousada Quintal das Estrelas já oferecem pacotes e descontos aos participantes da Expo Moto Show.

“Estamos entre os principais eventos do tipo no Estado e a cada ano a Expo Moto Show fica ainda maior e mais organizada, trazendo para cá gente do Brasil todo e consolidando São Pedro como point dos motociclistas”, ressalta Ronaldo Gasparelo, secretário municipal de Turismo.

A expectativa é de que cerca de 200 motoclubes marquem presença ao longo dos quatro dias de festa.

“Em edições anteriores, os participantes vieram até de fora do Brasil, como do Paraguai e Argentina. E, neste ano, esperamos repetir a dose. Temos colegas motociclistas do Sul do Brasil e também de Minas Gerais que sempre marcam presença. São pessoas que saem em viagem dias ou até semanas antes do evento para curtir e contemplar toda a rota até São Pedro”, destaca Noedi Guastali, integrante do Moto Clube Rota 304, parceiro da Expo Moto Show.

A programação recheada de rock se estende até domingo, data em que será realizada, por volta das 10h, a tradicional Missa dos Motociclistas com a benção das motos. E a 20ª edição do evento se despede com a última apresentação musical prevista para as 15h, com a banda AC/DC Forever.

Point na Serra

A 171 quilômetros da Capital, São Pedro é considerada point dos motociclistas. Quem visita a estância não deve perder a oportunidade de passear pela Serra do Itaqueri, que figura entre as regiões turísticas mais bonitas do estado.

As estradinhas que serpenteiam o alto da serra são um convite para os que curtem apreciar, sobre duas rodas, as belas paisagens sentindo a energia do vento batendo no rosto. No trajeto, mirantes, restaurantes e parques ecológicos se apresentam como ótimas opções de parada

Estão no roteiro dos motociclistas por lá a Venda do Brilio, que abre às 7h30 para café da manhã e segue com o almoço servido até 18h, com sua famosa costela assada e muito rock na música ambiente; o Quintal da Serra, que serve café colonial sem igual aos sábados e domingos; a Estação da Cachaça para café, almoço e comprinhas; e o Rancho da Tirolesa que, além de café da manhã e almoço, tem a opção do happy hour e oferece duas ótimas aventuras na natureza: a tirolesa e o passeio a cavalo.

SERVIÇO

A 20.º Expo Moto Show acontece de 13 a 16 de julho, no Centro de Eventos e Exposições de São Pedro, que fica na avenida Paschoal Antonelli. Na quinta-feira (13), a entrada será 1 litro de leite. Na sexta (14), o evento comercializará passaporte único de R$ 30,00 mais 1 kg de alimento não perecível ou um agasalho, para 3 dias de shows. No sábado (15), a entrada será R$ 25,00 mais 1kg de alimento ou agasalho com passaporte válido para 2 dias de shows. No domingo (16), a pulseira para a entrada custará R$ 15,00. Acompanhe as novidades do encontro pelo @expomoto_saopedro. Para saber mais sobre a estrutura turística de São Pedro, acesse @setursaopedro

Programação musical

13 de julho, quinta-feira (ingresso 1 litro de leite)

18h – Abertura dos portões – som ambiente

20h – Mustang Sally’s Band

22h – Rock’n Roads

14 de julho, sexta-feira (ingresso R$ 30,00 mais 1 kg de alimento não perecível ou agasalho –passaporte é válido para 3 dias de shows)

14h – Abertura dos portões – som ambiente

20h30 – Guns Cover

23 h – Banda RPM

15 de julho, sábado (ingresso R$ 25,00 mais 1 kg de alimento não perecível ou agasalho –passaporte é válido para 2 dias de shows)

10h – Abertura dos portões – som ambiente

13h –Ana Sca e Banda

15h – PA Moreno e Banda Ária

17h – Face Oculta

19h – Old Chevy Rockabilly

21 – Psycho Queen Band

23h – Pop Mind

16 de julho, domingo (ingresso R$ 15,00)

9h – Abertura dos portões – som ambiente

10h – Missa dos Motociclistas

11h – Elvis Presley Cover (Elvis e Eu)

13h –Legião Urbana Original Cover

15h – AC/DC Forever