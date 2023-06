Botucatu anuncia festival de inverno durante todo o mês de julho

Botucatu-SP, a encantadora cidade localizada no coração do estado de São Paulo, está se preparando para sediar o aguardado Festival de Inverno, uma experiência cultural imersiva que acontecerá de 1 a 30 de julho de 2023. O evento marcado pela diversidade de performances artísticas e atividades, promete encantar tanto os moradores locais quanto os turistas.

Realizado em diversos locais icônicos da cidade, o Festival de Inverno de Botucatu apresentará uma extensa programação que inclui música, teatro, dança, exposições de arte, gastronomia e muito mais. Com opções para todos os gostos, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar na vibrante cena cultural de Botucatu.

O festival terá início no dia 1 de julho, com a apresentação Pianistas de Botucatu, na Pinacoteca. No dia 3, no Teatro Municipal, acontece um Concerto de Gala da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, com o talentoso solista Ervino Rieger.

O Teatro Municipal também receberá apresentações marcantes, como o monólogo “Fuxicos”, de Vanessa Petroskare, em 13 de julho, e a performance instrumental de rock sinfônico da Banda Sinfônica Municipal de Botucatu, no dia 14 de julho.

?No dia 15 de julho, a Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências (Ofibb) subirá ao palco, cativando o público com suas melodias harmoniosas. A Cia. Estável de Dança de Bauru apresentará uma envolvente performance de dança em 16 de julho, demonstrando seu talento e graça.

O festival também destaca o talento local, com apresentações teatrais, musicais e exposições de dança em diversos locais da cidade. Destaque para o festival “Pratas da Casa”, apresentando artistas locais e suas criações excepcionais, no Teatro Municipal.

O Espaço Cultural oferecerá atividades para crianças, incluindo piqueniques, oficinas e visitas ao museu.

O “Fim de Semana Mundial do Rock”, de 14 a 16 de julho, na avenida do Fórum. Os visitantes poderão aproveitar a praça de alimentação, espaço kids, e 24 bandas, celebrando a linguagem universal do rock.

O Festival de Inverno de Botucatu vai além dos locais tradicionais, incorporando experiências culturais em locais inesperados.

A Sede do Centro Cultural Rubião Júnior será palco da empolgante Batalha de dança urbana, uma exibição de talento e paixão. O Shopping Park Botucatu receberá uma apresentação musical hipnotizante de João Suplicy, cativando a plateia com seu estilo único e melodias.

O Festival de Inverno de Botucatu é uma celebração da cultura, da criatividade e da comunidade. É uma oportunidade de se conectar com as artes, vivenciar a vivacidade da cidade e criar memórias duradouras.

Seja um morador ou turista, este festival convida você a se encantar com a magia da cena cultural de inverno de Botucatu e se conectar com as artes, vivenciar a vivacidade da cidade e criar memórias duradouras.

Para saber mais: www.turismo.botucatu.sp.gov.br