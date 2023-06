Cuidado com os dentes deve incluir visita periódica ao dentista

Muitas pessoas não têm o hábito de ir com frequência à consulta com o dentista, buscando o profissional apenas quando a dor surge. No entanto, uma das melhores maneiras de cuidar da saúde bucal é prevenindo problemas.

Segundo especialistas, a consulta ao dentista, em caráter preventivo, tem como objetivo complementar os cuidados em casa, além de identificar problemas no início. O ideal é que a consulta a um profissional ocorra a cada seis meses. No consultório serão feitos procedimentos como a limpeza dos dentes, cuidados com as gengivas, tratamentos de cáries; remoção de tártaro e aplicação de flúor.

Há, ainda, procedimentos estéticos que podem ser realizados pelo profissional como o clareamento dentário. Aquele sorriso amarelado pode ter diversas causas como fatores genéticos, doenças na infância, consumo de determinados medicamentos, traumas nos dentes e o uso de cigarro. Mas, uma avaliação de um profissional pode resultar em um novo e branco sorriso.

A colocação de implantes também alia a estética a necessidade, já que, em alguns casos, a falta de um dos dentes prejudica a mastigação, além de abalar a autoestima do paciente. Além dos implantes, uma opção que ganhou força no Brasil é a faceta dental. Seja para fechar espaços entre os dentes, deixá-los mais brancos ou mudar o formato deles a faceta se torna uma opção.