Festa caiçara: Festival do Camarão de São Sebastião celebra a fartura do mar

Entre a comunidade pesqueira de São Sebastião, o momento é de celebração da fartura que o mar proporciona. A pesca do camarão, que neste ano foi aberta em maio, está no auge. Todos os dias são barcos e mais barcos voltando carregados do crustáceo, principalmente da espécie sete-barbas, de sabor intenso. Vêm também siri e peixes como a tainha, que estarão na 7.ª Edição do Festival do Camarão, que vai ocorrer de 6 a 9 de julho no bairro de São Francisco.

Em pleno alto mar, Pequeno, um dos pescadores artesanais mais antigos de São Sebastião, estava orgulhoso com as redes que saíam da água repletas de camarão e contou que toda sua família está empenhada nos preparativos da festa. “Venha pro Festival do Camarão e passe na barraca do Pequeno. Também fazemos tainha grelhada e pirão. Nossa barraca é tradicional”, convida ele, que em terra firme mantém peixaria.

O Festival de Camarão de São Sebastião é uma típica festa caiçara, em que as famílias dos pescadores preparam os pratos, geralmente como aprenderam com seus pais. Neste ano, serão 35 estandes e food trucks comercializando iguarias tradicionais caiçaras, em especial da culinária com pratos à base do camarão, como bobó, risoto, tempurá, caldos, camarão no espeto, moqueca, torta, além de doces e bebidas.

Uma das responsáveis por manter viva a cozinha caiçara é Janete Maria Serpa. Totalmente envolvida com a pesca, já que é esposa de pescador e trabalha no Departamento de Pesca da Prefeitura de São Sebastião, ela conta que aproveita os finais de semana para limpar camarão e que o festival é um momento muito especial, de celebração da fartura. “Passem pela minha barraca. Vai ter caldinho e torta de camarão, que aprendi com a minha mãe. Além de fazermos tudo com muito carinho, como não tem atravessador, os preços são acessíveis”, conta.

Organizado pela Prefeitura de São Sebastião, por meio das Secretarias de Turismo (Setur) e do Meio Ambiente (Semam), e da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass), o Festival do Camarão conta com programação musical com apresentação de artistas locais. Além de moradores do Litoral Norte, turistas costumam lotar o espaço da festa, a Praça do Convento, a principal do bairro de São Francisco, que é a comunidade pesqueira mais tradicional de São Sebastião.

Sol e céu azul

Essa época do ano é de sol e céu azul em São Sebastião. Os dias são claros e perfeitos para contemplar a Serra do Mar de um lado e as belas praias do outro. Um dos destinos turísticos mais completos do estado de São Paulo, oferece roteiros ainda pouco explorados pelos turistas, com opções que estão nas praias, algumas pouco conhecidas, mas também na serra, onde estão aventura, natureza preservada e belas paisagens que podem ser conferidas in loco em trilhas.

Muito mais que Camburi, Maresias, Guaecá ou Juquehy, pontos bastante conhecidos, São Sebastião soma 53 praias distribuídas por 120 quilômetros do município, ligadas, principalmente, pela SP-55 – Rodovia Doutor Manuel Hipólito do Rego. De Boraceia a Canto do Mar, há muito a ser desbravado pelo turista que decide conhecer os encantos desta parte do Litoral Norte.

Tem passeio de barco para ilhas paradisíacas, roteiro cultural no centro histórico, trilhas para percorrer a pé e de bike, esportes na praia, como o beach tennis e, nesta época do ano, saídas de barco para avistamento de baleia. E agora em julho, com o Festival do Camarão, uma festa para conferir um pouco da riqueza da cultura caiçara.

Serviço

O Festival do Camarão ocorre de 6 a 9 de julho na Praça do Convento, no bairro São Francisco, em São Sebastião. Nos dias 6 e 7, começa a partir das 18h e nos dias 8 e 9, a partir das 11h. Entrada gratuita.

Programação artística:

06/07 (Quinta-feira)

18h – Abertura

21h – Show musical com Vander de Paula

07/07 (Sexta-feira)

18h – Abertura

21h – Show musical com Farofa de Ros

08/07 (Sábado)

11h – Abertura

12h – Apresentação Musical e Contação de História, com Ná Maria

13h30 – Apresentação itinerante com Dixieland Folia

20h – Show musical com Tom Vieira

22h – Show musical com Grupo Resenha

09/07 (Domingo)

11h – Abertura

12h – Apresentação do Fandango Caiçara

14h – Show musical com Ricardo Biddino

20h – Show musical com Kiki Tavolaro