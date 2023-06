Festival Sabores da Montanha é opção gastronômica nas férias de julho para casais e famílias em SP, MG e RJ

As férias de julho estão chegando. Época em que milhares de brasileiros pegam a estrada rumo a diversos destinos turísticos em busca do merecido descanso e das crianças. Além dos atrativos turísticos tradicionais, a gastronomia sempre tem posição de destaque entre os visitantes, especialmente em cidades serranas, onde comer bem faz parte de qualquer roteiro.

Casais românticos e famílias que visitarem a Serra da Mantiqueira dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro poderão aproveitar a oportunidade para conhecerem os pratos que estão participando do 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que teve início no último dia 2 de junho e prosseguirá até o próximo dia 30 de julho.

São 70 estabelecimentos gastronômicos espalhados por 29 municípios dos três estados, entre restaurantes, hamburguerias, pizzarias, cervejarias artesanais, cafeterias, docerias, pastelarias, foodtrucks, bistrôs, sorveterias, vinícolas e pousadas..

A relação de todos eles e as respectivas cidades podem ser conhecidas por meio do site oficial do evento: http://www.saboresdamontanha.com.br. As localidades estão situadas na Serra da Mantiqueira paulista, Sul de Minas Gerais, Serra da Bocaina (SP) e Visconde de Mauá (RJ).

Em Caxambu (MG), o Restaurante Embrasa preparou para o festival sua Costela no Bafo, prato idealizado pelo chef Luidy Carvalho. A costela bovina é assada e defumada por 12 horas e vem acompanhada por vinagrete, farofa e mandioca cozida. A carne leva apenas o sal grosso para ser temperada e serve uma pessoa. Para comer a dois, peça a opção de 500g.

Também em Minas Gerais, na cidade de Gonçalves, a Pousada & Restaurante Vitória também apostou em carne para participar do festival. O Lombo Suíno, preparado por Lucas Patta, é empanado na farinha panko e leva molho tarê de café servido com purê de cenoura e salada cítrica de couve.

Patta utilizou como ingredientes ovo, farinha de trigo, açúcar, shoyu, panko, molho shoyu, café, cenoura, creme de leite fresco , manteiga, azeite de manjericão, couve, limão, sal, pimenta, alho, saque mirim.

Os amantes de hambúrgueres certamente irão amar o The Bacon Burger, do The Gustta Hamburgueria, de Itajubá (MG). Ele é montado com um delicioso hamburguer de 140g do blend especial da casa, com uma generosa fatia de queijo muçarela regional, bacon sequinho e crocante e salada produzida em horta orgânica própria.

O sanduíche acompanha molhos da casa, como o Mayo, a famosa maionese verde e o BBQ caseiro, com sabor inigualável. De acordo com Gustavo Souto, autor do The Bacon Burgger, o lanche artesanal não possui conservantes e corantes artificiais.

Sobremesas

Em Poços de Caldas (MG) há opções para quem gosta de doces ou sobremesas. Experimente a Taça Romeu e Julieta do We Fratelli Cafés e Sorvetes. Ela é uma combinação de sorvete de goianata com queijo minas padrão, além de pedaços de goiabada cascão, recheado com goiabada cremosa, polvilhado de castanhas de caju e tubes wafer.

Outro endereço onde os turistas poderão encontrar algumas das delícias da cidade é a Casa do Açaí e Café Beduíno, que preparou para o festival um pão de queijo recheado e chocolate quente, capuccino ou chocotino. O pão de queijo é recheado com calabresa, carne ou pernil. Já os chocolates têm as opções belga, capuccino ou chocotino.

Outra cafeteria que apostou em sobremesa foi o Café e Confeitaria Braga, de Andradas (MG). A Taça Braga é uma deliciosa sobremesa em camadas, composta por geleia de morango caseira, massa crocante e creme ninho da casa, finalizado com chantilly.

Grupo Sabores

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio da Azul Pagamentos e Revista Travel for Life, com apoio institucional do Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG).

A Sabores da Montanha, organizadora do festival, pertence ao Grupo Sabores, uma associação formada por empresários do setor gastronômico que trabalha na divulgação e valorização da gastronomia típica das cidades serranas.

O grupo também gerencia a Sabores da Serra Gaúcha e Sabores da Praia, que reúne os quatro municípios do litoral norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba), além da Sabores Rio, que contempla a cidade do Rio de Janeiro e os municípios litorâneos do estado.

Conheça os estabelecimentos participantes:

SÃO PAULO

Bananal: B de Bocaina, Santa Prosa

Campos do Jordão: Secreto Luxury

Cunha: Espaço Drão Restaurante e Ateliê, Kallas da Serra, Bethlehem, Restaurante do Gnomo

Espírito Santo do Pinhal: Empório Bacchi, Vinícola Guaspari

Queluz: Queijaria Santa Vitória

Santo Antônio do Pinhal: Pousada Quatro Estações

São Bento do Sapucaí: Vinícola Santa Maria

São Francisco Xavier: Destilaria Alquimistas da Serra, João de Barro Restaurante, Quintal da Prosa, BrewPub SP-50-BIER, Villa K2

MINAS GERAIS

Andradas: Casa Geraldo, Don Fonseca Burger & Grill, Minas Coffee Cafeteria, Pizzaria Tradicionalle, Soberano Steak House, Taverna Restaurante, General Beer, Pastelaria Mercadão, Restaurante Rio Branco, Café e Confeitaria Braga, Mirante da Serra, Delícias da Kaká, Vinícola Stella Valentino

Bom Jardim de Minas: Rancho Mineiro

Cambuí: Empório Portão de Cambuí, Pizzaria Nápoles

Caxambu: Embrasa, Boi Ralado

Cristina: Vendinha Cafeteria e Gastrobar

Extrema: Tulha da Serra

Gonçalves: Flor de Zucca, Fogo Aberto Restaurante, Odara Cervejaria, Restaurante Vitória, Maison Pio

Itajubá: The Gustta Foodtruck, Óikí Cafés Especiais

Itamonte: Encantamonte, Bela Serra

Itapeva: Bento´s Head Pub

Maria da Fé: Fazenda Maria da Fé, Pizzaria Casa Rosada, Fazenda Santa Helena

Monte Verde: BBQRoad Burguer e Osteria La Pianta

Passa Quatro: Chris Café & Cia

Passa Vinte: Pousada Caminho dos Ipês

Piranguinho: Pizzaria do Filipe

Poços de Caldas: Charcutaria Caldense, Porcaria e Choperia, Ziel Cervejaria, We Fratelli Cafés e Sorvetes, Casa do Açaí Café Beduíno

Santa Rita do Sapucaí: The Town Bar e Café

São Lourenço: Restaurante do Chico

São Thomé das Letras: Jardim Secreto

RIO DE JANEIRO

Visconde de Mauá – Babel Cozinha Autoral, Pousada Terras Altas, Armazém Mauá, Rosmarinus, Gosto a Gosto, Truta Rosa, Serra Gelada Fondues

SERVIÇO | 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA MONTANHA

Início: 2 de junho de 2023

Término: 30 de julho de 2023

Informações: (11) 9-5435-3665

http://www.saboresdamontanha.com.br | @saboresdamontanha_br