Prefeitura abre chamamento para organização de eventos gastronômicos em espaços públicos

A Prefeitura de Guarulhos está recebendo até o próximo dia 7 de julho as inscrições para a organização de eventos gastronômicos em espaços públicos da cidade. Os espaços disponíveis são o Lago dos Patos, na Vila Galvão, e a praça Paschoal Thomeu, mais conhecida como praça IV Centenário, na região central.

Com a juntada de documentos descrita nos editais, os interessados devem realizar as inscrições no Fácil (avenida Bom Clima, 90, no Jardim Bom Clima) de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. No Lago dos Patos (edital nº 04/2023-SDU04.02) serão permitidos eventos em agosto, outubro e dezembro. Já na praça IV Centenário (edital nº 05/2023-SDU04.02), em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os editais estão no Diário Oficial de 20 de junho, disponível em https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/2077190823.pdf.

Como contrapartida para a cessão dos espaços, o organizador contemplado se compromete a realizar, em até três meses, um evento nos bairros mais distantes da cidade, tendo em vista a descentralização de lazer e cultura aos moradores. O bairro será escolhido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

As empresas contempladas deverão estar devidamente licenciadas perante a Prefeitura e, na hipótese de mais de um organizador demonstrar interesse para o mesmo mês, a vaga será decidida por sorteio.