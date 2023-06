Guarulhos se mantém como a maior cidade não capital do Brasil em novo censo do IBGE

Com o ganho de 69.805 habitantes em 12 anos, Guarulhos possui 1.291.784 residentes e se mantém como a maior cidade não capital do país, de acordo com o novo censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28). Considerando as capitais, o município também segue o 13º mais populoso do Brasil e o 4º mais populoso da região Sudeste, em comparação com o último levantamento, de 2010, quando a população era de 1.221.979 – uma variação positiva de 5,71%.

Dentre os 20 municípios mais populosos do Brasil, Guarulhos supera as capitais São Luís (MA), com 1.037.775 pessoas, Maceió (AL), com 957.916 moradores, Campo Grande (MS), com 897.938 residentes, Teresina (PI), com 866.300 habitantes, e João Pessoa (PB), com 833.932. Desta lista, as únicas não capitais cuja população se aproxima à de Guarulhos são Campinas (SP), com 1.138.309 habitantes, e São Gonçalo (RJ), com 896.744. Posicionada como a segunda maior cidade paulista, Guarulhos excede ainda a população de 46 países e de três estados brasileiros: Acre, Amapá e Roraima.

Em densidade demográfica, o estudo aponta que Guarulhos, com área territorial de 319 km², possui 4.053 habitantes por km² e uma média de 2,85 moradores por residência. Mesmo com os altos números, o município tem 112 mil habitantes a menos do que a projeção feita há dois anos pelo IBGE, que previa 1.404.694 moradores.

O censo

A tradicional coleta de dados do IBGE permite traçar um perfil socioeconômico dos municípios e do país. O censo acontece a cada dez anos e deveria ter sido atualizado em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia de covid-19. Em 2021 houve um novo adiamento em razão da falta de recursos do governo federal.

O censo visa a obter também dados sobre as características dos moradores — idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outros dados. Mais informações demográficas podem ser acessadas no portal oficial do IBGE (https://www.ibge.gov.br).