Prefeito de Guarulhos realiza visita à fábrica da Pet Society

O prefeito de Guarulhos, Guti, realizou uma visita oficial à fábrica da Pet Society, referência no segmento de higiene, saúde e embelezamento animal. A autoridade foi recebida pelo presidente, Luciano Fagliari, pela vice-presidente, Marly Fagliari. Durante a visita, o prefeito conheceu o processo de fabricação, reforçando o compromisso da administração municipal em incentivar o crescimento e o desenvolvimento de indústrias locais. Guti destacou a importância da Pet Society para o município e ressaltou o papel fundamental da empresa na geração de empregos e no fortalecimento da economia local, além de parabenizar pelo prêmio internacional de melhor produto da Zoomark – Itália, uma das maiores feiras de produtos pet do mundo.

“Estou muito satisfeito em visitar a fábrica da Pet Society e ver de perto o sucesso dessa empresa que tem sido um exemplo de empreendedorismo e inovação em nosso município. Quero parabenizar e agradecer por todos estarem juntos, focados em um mesmo propósito”, explicou Guti.

Durante a visita, o prefeito e a equipe da Pet Society tiveram a oportunidade de discutir projetos futuros de expansão e investimentos, visando fortalecer ainda mais a presença da empresa no mercado nacional e internacional. A Pet Society, comprometida com a excelência e a inovação, segue contribuindo para a geração de empregos qualificados e para o crescimento sustentável do município de Guarulhos.