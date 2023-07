Com o mês de julho chegando, o Morumbi Town Shopping planejou férias agitadas e gratuitas para as crianças em São Paulo. Durante as tardes dos quatro finais de semana do mês, o 1º Piso estará tomado de programações especiais gratuitas para entreter o público infantil.

Todos os sábados de julho contarão com brincadeiras e recreações infantis das 15h às 19h. Já nos domingos, a criançada poderá entrar no mundo mágico das peças teatrais: Frozen (09), Encanto (16), As férias de Wandinha e A Pequena Sereia (23) e Moana (30), acontecerão às 15h.

As férias de julho são sempre importantes para aproveitar em família, por isso organizamos atividades gratuitas para divertir os pais e filhos. Além de trazer entretenimento para nosso público, as crianças poderão desenvolver atividades e aproveitar a magia do teatro”, afirma Heli Queiroz, coordenador de marketing do Morumbi Town Shopping

Para mais informações, acesse o site do empreendimento e siga nas redes sociais.

Serviços:

Local: Morumbi Town Shopping, no 1º Piso

Atividades:

08/07 sábado 15h às 19 – Brincadeiras e recreações infantis

09/07 domingo – 15h – Peça teatral Frozen

15/07 sábado 15h às 19 – Brincadeiras e recreações infantis

16/07 domingo – 15h – Peça teatral Encanto

22/07 sábado 15h às 19 – Brincadeiras e recreações infantis

23/07 domingo – 15h – Peça teatral As férias de Wandinha / A pequena Sereia

29/07 sábado 15h às 19 – Brincadeiras e recreações infantis

30/07 domingo – 15h – Peça teatral Moana