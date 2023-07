‘A Galinha Pintadinha e a Fabulosa Trupe’ chega ao Teatro Opus Frei Caneca

Dessa vez, as crianças vão se divertir com a história de uma trupe que viaja pelo Brasil com o seu carrinho de histórias. Por meio dele, os pequenos embarcam em uma jornada de música, luzes e cores, no universo encantado da Galinha Pintadinha.

Tudo começa quando o Pintinho, fugindo do Gavião, acaba se perdendo da Galinha Pintadinha e do Galo Carijó. Assim se inicia a fabulosa aventura para encontrar seus pais, com a ajuda dos amigos da Popó. Um espetáculo para curtir, cantar e dançar com a família, ao som dos sucessos do cancioneiro popular, em uma mistura de linguagens visuais em vídeo, luzes e efeitos especiais.

A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha chega aos palcos de São Paulo para temporada de muita diversão e entretenimento. Vai ter muito popopó do dia 01 ao 30 de julho, sempre aos sábados às 15h00 e aos domingos às 14h00 no Teatro Opus Frei Caneca. Mais informações no serviço abaixo.

SERVIÇO

GALINHA PINTADINHA

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 60 min.

Classificação: Livre.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Temporada

De 1 a 30 de julho

Sábados às 15h

Domingos às 14h

INGRESSOS

A partir de R$30

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://tinyurl.com/3ccxf4sy

Bilheteria física – sem taxa de serviço

– Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca – a partir do dia 02/12)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

– Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: R$14 por 2 horas.