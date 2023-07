Anime Friends prepara experiências inesquecíveis para celebrar 20 anos

Estar entre os amigos, em um ambiente com personagens familiares e de frente para os ídolos. É essa a premissa da edição histórica do Anime Friends. Em 2023, o maior festival de cultura pop oriental completa 20 anos e promete entregar a melhor experiência para o público fiel de São Paulo, com a oportunidade de ver e ouvir ao vivo seus artistas favoritos. O evento acontece de 13 e 16 de julho no Anhembi. Ainda há ingressos disponíveis.

Com o maior elenco artístico de sua história, estão previstas palestras dos ídolos e encontro com os fãs. Na sexta-feira (14) acontecem dois painéis históricos. O primeiro é “O Poder Feminino nos Tokusatsu”, com a presença das atrizes: Mai Oishi, a Change Phoenix de Esquadrão Relâmpago Changeman; Kiyomi Tsukada, a Anri, de O Fantástico Jaspion; e Makoto Sumikawa, a Lady Diana de Spielvan.

Em seguida, será apresentado o painel “A Triforce dos Tokusatsu” com a participação dos atores: Hiroshi Watari, o Sharivan de O Guardião do Espaço; Takumi Tsutsui (FOTO) e Takumi Hashimoto, que interpretaram os heróis Jiraiya e Manabu em Jiraiya – O Incrível Ninja. Os seis atores japoneses se reúnem no sábado (15) e no domingo (16) para o especial “Invasão Tokusatsu”.

O talento brasileiro também ganha espaço nas palestras. Wendell Bezerra, dono da voz em português de Pain de Naruto Shippuden, encontra com o público no sábado (15). Já Guilherme Briggs, responsável por vozes como Brook de One Piece, conversa com os fãs no domingo (16).

Três lendas da dublagem brasileira que ajudaram a dar identidade ao gênero no País estarão juntas no painel “Dublagem Tokusatsu” no sábado (15) e no domingo (16). São eles: Cecília Lemes, que deu voz á Chiquinha do Chaves e Anri, em O Fantástico Jaspion; Marcia Gomes,a Change Fenix de Esquadrão Relãmpago Changeman; e Mauro Eduardo, voz de Jiraiya, em O Incrível Ninja.

Já as séries One Piece e Given Terão seus próprios painéis atendendo ao pedido dos fãs. O especial de Given será apresentado na sexta (14) com a presença de Lucas Gama e Fernando Mendonça, que interpretam Mafuyu e Ritsuka, respectivamente. Já o especial de One Piece acontece no domingo (16) com Adrian Tatini, o Usopp; Glauco Marques, o Zoro; e Carol Valença, o Luffy.

Informações:

Anime Friends 20 Anos

Quando: 13 a 16 de julho de 2023.

Quinta-feira: das 10h às 21h | Sexta-feira: das 10h às 22h

Sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 10h às 21h

Onde: Pavilhões de Exposições do Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1451 – Santana

Quanto: a partir de R$ 70