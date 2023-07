Circo Internacional da China traz “Mundo Jurássico” para SP

Em julho, o Circo Internacional da China traz ao Brasil o espetáculo Mundo Jurássico, uma superprodução inédita para toda a família.

Conhecidos pela excelência em suas performances, a Zigong Acrobatic Troupe of China une em um único show toda a magia e encantamento que a milenar escola chinesa de acrobacias é capaz de proporcionar e os dinossauros que fascinam crianças e adultos.

Em Mundo Jurássico, 45 habilidosos acrobatas, dançarinos e contorcionistas se dividem no palco no decorrer de cinco atos, apresentando números desafiadores e ao mesmo tempo delicados. Além das performances eletrizantes, o cenário, painel de led de última geração, iluminação, trilhas sonoras e os figurinos, especialmente desenvolvidos para o espetáculo, unem modernidade e tradição e colaboram para prender a atenção e fascinar o público de todas as idades.

CONFIRA AS DATAS

06 e 07 de julho (quinta e sexta-feira) – Centro de Convenções de Anápolis – Anápolis – GO

Ingressos no site https://furandoafila.com.br

08 de julho (sábado) – Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília – DF

Ingressos no site https://furandoafila.com.br

09 de julho (domingo) – Teatro Rio Vermelho – Goiânia – GO

Ingressos no site https://furandoafila.com.br

13 e 14 (sessões extras) – 15 e 16 julho (quinta a domingo) – Vibra São Paulo – São Paulo – SP

Ingressos no site https://uhuu.com

19 de julho (quarta-feira) – Complexo Sassaki Eventos – Ponta Grossa – PR

Ingressos no site www.diskingressos.com.br

20, 21, 22, 23 e 24 de julho (quinta a segunda-feira) – Teatro Positivo – Curitiba – PR

Ingressos no site www.diskingressos.com.br

29 de julho (sábado) – Teatro Bourbon Country – Porto Alegre – RS

Ingressos no site https://uhuu.com

30 de julho (domingo) – Hard Rock Live – São José – SC

Ingressos no site https://uhuu.com

03, 04, 05 e 06 agosto (quinta a domingo) – Farma Conde Arena – São José dos Campos – SP

Ingressos no site https://appticket.com.br

*Em breve serão anunciadas novas datas

ENREDO DO ESPETÁCULO

Após um fim de semana de muita diversão no Dinosaur Hall Amusement Park, em Zigong, na China, Ding Ding e Qiqi, dois alunos do ensino médio, movidos pela curiosidade invadem o laboratório do Museu dos Dinossauros à noite e surpreendem o Dr. Gu Gugu trabalhando em um experimento que tem como objetivo trazer os dinossauros de volta à vida.

Em uma noite repleta de emoções e aventuras, os amigos testemunham uma disputa entre dinossauros, vivenciam contradições e conflitos até um desfecho apoteótico. Desafiando as leis da gravidade, o Circo Internacional da China promete encantar o público com um espetáculo emocionante e de tirar o fôlego.

SERVIÇO

CIRCO INTERNACIONAL DA CHINA – “MUNDO JURÁSSICO”

VIBRA São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo)

https://www.vibrasaopaulo.com/

Dias e horários:

15 de julho – 15h e 20h

16 de julho – 11h, 15h e 20h

SESSÕES EXTRAS

Sessões com audiodescrição e libras. Lei Federal de Incentivo à Cultura / Patrocínio: Tintas Sherwin-Williams / Apoio: Da Magrinha / Planejamento cultural: Opus Entretenimento e Boom Produções / Realização: Ampla Eventos, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – União e Reconstrução

13 de julho – 20h

14 de julho – 15h e 20h

Local: Vibra São Paulo

Classificação: Livre

Valor: a partir de R$50

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/circo-internacional-da-china-11386

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Vibra São Paulo

Segunda a sexta – 12h às 15h

Sábado e Domingo – Fechado (em dias de show, aberto das 14h até a hora do evento)

Formas de pagamento:

– Bilheteria da casa: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento VIBRA São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://tinyurl.com/4t6bpzjf