Circuito inspirado na série ‘Detetives do Prédio Azul a SP

O ‘D.P.A. – Detetives do Prédio Azul’, série de sucesso do Gloob, chega no Shopping Penha, em mais um circuito misterioso. Entre os dias 05 e 26 de julho, a atração ‘D.P.A. – Mistério e Magia’ levará a criançada a uma aventura repleta de desafios e diversão.

O Prédio Azul está desprotegido! Os participantes vão precisar correr contra o tempo para recuperar os artefatos mágicos de Berenice, Brisa, Theobaldo e Vó Berta para conseguir salvar todo o reino bruxesco das mãos dos vilões. A atividade conta com o cenário da Biblioteca Banida de Ondion, inspirado na 16ª temporada da série. O evento possui entrada gratuita e é destinado a crianças de 4 a 10 anos.

“Vamos oferecer um espaço que traz todos os detalhes de DPA – Mistério e Magia para as crianças se divertirem como verdadeiros detetives. Nosso objetivo é aproximar os pequenos das histórias que eles acompanham, ao mesmo tempo em que estimulamos valores como a colaboração e o trabalho em equipe através das atividades”, destaca Andrea Tuttman, Diretora de Marketing dos Canais Não Esportivos da Globo.

Segundo Renata Barros, gerente de marketing do Shopping Penha, os eventos durante as férias de julho são essenciais. “Nós buscamos oferecer atividades para que as crianças possam aproveitar a ida ao shopping, principalmente neste período de pausa das aulas. Ter o circuito DPA – Mistério e Magia, aqui no Shopping Penha, com certeza vai ajudar a estimular ainda mais a criatividade dos pequenos, além de proporcionar experiências únicas”, conta.

Teias de aranha, morcegos e um clima sombrio tomaram conta do Prédio Azul. Já no início da brincadeira, as crianças vão descobrir que o lugar está em perigo e precisarão procurar pistas no Armazém de Theobaldo, onde descobrirão que o mago, Leocádia, Berenice, Brisa e Vó Berta caíram em uma armadilha dos bruxos Amaranta, Marga, ZZ e Escorpionte, e perderam seus amuletos mágicos.

Com o Prédio Azul desprotegido, os participantes deverão desvendar pistas para recuperar os amuletos. Os objetos encontrados deverão ser levados para a casa da Leocádia, onde a garotada irá desvendar uma charada para encontrar o livro mágico da Vó Berta. No quarto da Berê, um último bilhete: eles devem voltar por um caminho diferente de onde entraram – um novo portal que, ao passar por ele, sairão na Biblioteca Banida de Ondion. Lá, os pequenos terão a tarefa final de organizar livros com títulos de personagens da série e, ainda, uma surpresa: um recado de cada um deles. E assim, chegará ao fim mais uma missão dos imbatíveis e invencíveis detetives mirins que visitarem o Prédio Azul.

As crianças e seus responsáveis terão o suporte de promotores ao longo de todas as estações de brincadeiras do circuito.

SERVIÇO

Evento ‘D.P.A. – Mistério e Magia’

Local: Shopping Penha

Endereço: Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França, São Paulo.

Data: 05 a 26 de julho

Horários: Todos os dias, das 14h às 19h30*

(*entrada da última turma)

Faixa etária: espaço circuito – 4 a 10 anos / espaço baby – 0 a 4 anos

Gratuito