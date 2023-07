‘Férias no Museu’ conta com atividades para as crianças

A programação de férias do Museu Casa de Portinari, em Brodowski (SP), instituição do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela ACAM Portinari, está chegando repleta de atividades para todos os públicos, principalmente para a criançada.

Começando no próximo dia 4 até 30 de julho, sempre de terça-feira a domingo, das 10h às 12h e das 14h às 16h, o projeto “Férias no Museu” vai oferecer diversas atividades como jogos e brincadeiras de pula corda, bola de meia, pião, bugalha, diabolô, bilboquê, bola de gude, quebra-cabeças, amarelinha, peteca, jogo da memória, leitura, desenho livre com lápis de cor e muito mais. As atividades gratuitas propõem diversão, criatividade e lazer, em uma interação participativa que visa o desenvolvimento artístico e social das crianças e ainda contribuir para o fortalecimento das artes e das relações familiares. Nesse ano, excepcionalmente, serão realizadas nos jardins do Museu, devido às obras de restauro da Praça Candido Portinari, em Brodowski (SP).

Destaque também para as várias oficinas que serão realizadas ao longo do mês. Na quarta-feira (5), das 10h às 11h, uma “Oficina de Carimbo”, com educadores do Museu, vai abordar a vida e obra de Candido Portinari e ensinar a técnica de aplicar tinta em uma superfície sólida para depois reproduzir imagens em um papel.

Em julho, a programação ainda terá a continuidade da “Instalação Baile na Roça” em celebração aos 100 anos da obra de mesmo nome que Candido Portinari pintou, em Brodowski, durante uma de suas longas estadias por lá, em 1923, mesmo período em que estudava na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro. Trata-se de uma das obras mais famosas do artista que retrata essa forte tradição do meio rural na qual pessoas “da roça” se reuniam em bailes animados por sanfoneiros (ou tocadores de outros instrumentos da cultura caipira) com ritmos típicos predominantes no interior paulista do século XX.

Nessa ação, uma réplica ampliada da obra “Baile na Roça” foi colocada nos jardins do Museu, junto com roupas idênticas às da época, chapéus e a tradicional sanfona, entre outros objetos retratados no quadro. Desta forma, além de apreciar a obra-prima de Portinari, o público ainda pode “participar” da cena vestidos como seus personagens, e registrar essa experiência com muita diversão.

Outra atração é a Galeria Multimídia, exposição imersiva que projeta nas paredes de uma das salas do Museu, em ordem cronológica, as cerca de 5.400 obras de Candido Portinari registradas no Catálogo Raisonné. Além disso, a instituição também oferece um acervo único de pinturas murais que inclui o conjunto de obras sacras da Capela da Nonna, considerado um dos mais importantes na trajetória do artista, além de vários outros itens da coleção e demais atrações para todos os públicos.

O tour pode ser finalizado na exposição a céu aberto Giardino Portinari, local que apresenta cerca de 20 réplicas ampliadas de obras do artista, em um quarteirão temático, arborizado, aberto ao público e dividido em núcleos. A mostra permanente conta, inclusive, com recursos de acessibilidade e projeto luminotécnico que permite visitações no período noturno. Um lugar de arte, conhecimento e diversão, localizado no final da Avenida Dr. Rebouças (em frente à rotatória que dá acesso aos bairros Bom Jardim e Quebec).

Férias pela internet

E quem não puder ir até Brodowski, pode se divertir com o Museu Casa de Portinari também de casa, pela internet. O site da instituição, dentro da aba “Brincando com Arte”, oferece vários jogos e brincadeiras digitais alusivas ao universo de Candido Portinari, tais como “Quiz Portinari”, “Caça ao Tesouro Online”, “Brinque de Desenhar”, “Capela da Nonna”, “Caça-Palavras”, “Brinque de Colorir”, “Palavras Cruzadas”, “Decifre o Enigma”, “Complete o Percurso”, “Vamos Ligar”, além uma playlist no Spotify, com músicas de compositores apreciados pelo artista, e filtros de Instagram temáticos para que o visitante possa colocar o registro de sua experiência com o Museu literalmente na moldura. Acesse https://www.museucasadeportinari.org.br/brincando-com-arte/ e brinque de aprender!

*Aviso Importante: em caso de chuva, as atividades presenciais, ao ar livre, do projeto “Férias no Museu”, serão suspensas.

Visitação

O Museu Casa de Portinari está localizado à Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP), e está aberto para visitação presencial, de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.