Referência de espaço público para a infância, “Mundo das Crianças” atrai famílias de cidades vizinhas

A poucos quilômetros de São Paulo, na cidade de Jundiaí, o Mundo das Crianças é um espaço público que reúne diversas atrações que estimulam o contato e a interação com a natureza por meio de estações de brinquedos, paredes de escalada, quadras esportivas, pista de skate, áreas verdes para lazer, cultura e aprendizagem, fontes interativas e trilhas.

Construído em 2020 em uma área de 170 mil m2, com vasta diversidade de fauna e flora, o local é uma extensão da área de preservação da represa que abastece a cidade, atraindo milhares de visitantes por mês, jundiaienses ou de localidades próximas. Em janeiro deste ano, por exemplo, de acordo com levantamento realizado pela prefeitura, mais de

4.000 paulistanos passaram por lá durante um único feriado.

Segundo Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, a ideia de criação desse espaço surgiu em 2017, início do seu segundo mandato, com a implementação da Política Municipal da Criança na Cidade.

“Nossa administração tem uma preocupação em especial com a primeira infância, com o desenvolvimento de políticas públicas que atendam nossa população desde os seus primeiros anos de vida”, afirma o prefeito.

Para o mês de julho foi criada uma programação especial, com uma agenda de atividades com brincadeiras de rua como pega-pega, bolinha de gude e corrida de papelão, além de práticas esportivas nas quadras de basquete, futebol, vôlei de areia e na pista de skate. Também haverá oficinas de origami, desenho e plantio de feijão. Elas acontecerão sempre às terças, quartas e quintas, na parte da manhã e à tarde. Com entrada gratuita, o Mundo das Crianças funciona de terça a domingo, das 7 às 17 horas, com acesso liberado de terça a sexta. Já aos finais de semana e feriados é necessário agendamento prévio, que deve ser realizado pelo site do parque