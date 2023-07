Socorro é o seu destino para a temporada de férias

Com a proximidade do período de férias escolares, as famílias já fazem planos para desfrutar de dias de lazer no mês de julho. Localizada na Serra da Mantiqueira a 132 km da capital, a Estância Hidromineral de Socorro figura dentre os roteiros mais procurados de São Paulo.

Além de reunir atrações que atendam à variedade de perfis dos turistas, do amante da natureza que busca relaxar aos amantes de esportes radicais, do passeio de maria fumaça ao off-road, o município integrante do Circuito das Águas Paulista oferece ao visitante uma gama de alternativas para hospedagem.

Socorro ainda se destaca no quesito acessibilidade. Desde 2004 todos os serviços ligados ao turismo oferecem acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida como ação do projeto Socorro Acessível.

Quanto à hospedagem, muitas vezes, o casal ou mesmo uma família com crianças opta por um local que seja aconchegante como o próprio lar e ofereça uma programação especial a todas as idades. Um exemplo é o tradicional Grinberg’s Village Hotel, dono de uma área de 100.000 m² em meio à natureza.

Para o mês de julho, o Grinberg’s preparou uma programação diária para alegrar e divertir adultos e crianças a partir de 4 anos, das 9h30 às 23h. Fazem parte brincadeiras, gincanas, animação, jantares temáticos, piqueniques, oficinas, torneios – como tênis, vôlei e cerveja no prato – e muita música. Inclui ainda caminhada matinal aos principais pontos turísticos de Socorro e um divertido café da manhã na companhia de sua mascote, o Solzinho Grín.

Quem deseja explorar os arredores, vale ressaltar que Socorro faz limite com Águas de Lindóia, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pinhalzinho e Serra Negra, além das mineiras Bueno Brandão, Monte Sião Munhoz e Toledo.

Por conta da alta temporada, uma dica é fazer a reserva antecipada, para desfrutar de momentos inesquecíveis no interior de São Paulo. Depois, basta arrumar as malas e… #partiuferias!

Programação de julho no Grinberg’s Village Hotel*

Domingos: Café da manhã com a mascote Solzinho Grín; Caminhada matinal a pontos turísticos da cidade; Torneio de Beach Tenis; Torneio de Cerveja no Prato; Water Ball; Hidro Recreativa; Tradicional leitão à pururuca e música ao vivo (almoço); Noite da Pizza com música ao vivo; Jantar do Pijama; Acantona dentro com monitores.

Segundas-feiras: Caminhada matinal a pontos turísticos da cidade; Hidro recreativa com monitores; Torneio de Vôlei; Piquenique com monitores; Jantar do Avesso com monitores; Jantar do Chef com música ao vivo; Bingo após o jantar.

Terças-feiras: Caminhada matinal a pontos turísticos da cidade; Café da manhã com a mascote do Hotel o Solzinho Grín; Torneio de Caipirinha; Jogo de Truco com monitores; Jantar do Cabelo Maluco com monitores; Noite do Fondue; Show de Mágica após o jantar com o mágico Ed Piffer regado à pipoca e algodão doce

Quartas-feiras: Caminhada matinal a pontos turísticos da cidade; Hidro Recreativa; Torneio de Vôlei; Tradicional Feijoada do Nicó com música ao vivo (almoço); Water Ball; Festival da Polenta (jantar); Trajes típicos julinos com monitores (jantar); Festa Julina com Música ao Vivo, Fogueira, Touro Mecânico e Comes e Bebes Típicos (cada hóspede deve levar seu traje de caipira).

Quintas-feiras: Café da manhã com a mascote Solzinho Grín; Caminhada matinal a pontos turísticos da cidade; Torneio de Beach Tenis; Jogo de Truco com monitores; Jantar do Neon com monitores; Jantar Italiano; Festa Neon com Robô Eletrônico e DJ após o jantar.

Sextas-feiras: Caminhada matinal a pontos turísticos da cidade; Hidro Recreativa; Piquenique com monitores; Jantar do Cabelo Maluco; Noite de Caldos e antepastos; Caça ao Espantalho; Luau com música ao vivo, fogueira e marshmallow.

Sábados: Café da manhã com a mascote Solzinho Grín; Caminhada matinal a pontos turísticos da cidade; Workshop culinário para os adultos de comidas julinas; Torneio de caipirinha; Tradicional Feijoada do Nicó e Samba (almoço); Jogo de Truco com monitores; Water Ball; Jantar Caipira; Festa Julina com Música ao Vivo, Fogueira, Touro Mecânico e comes e bebes típicos (cada hóspede deve levar seu traje de caipira).

*As atividades podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Grinberg’s Village Hotel – End.: Estrada Municipal da Pompeia, 210

Informações e reservas: (19) 3895 9500 ou (19) 97142 9110

Site: www.grinbergshotel.com.br | Instagram Grinberg’s: @grinbergsvillagehotel

Acesse vídeo: https://youtu.be/KukKB6Ie0ag

Tour 360 graus: https://www.tourbrasil360.com/hoteis/grinbergs/