Hotel fazenda a 1h10 de Guarulhos tem programação e festas para as crianças nas férias de julho

Julho é mês de férias! Chegou a época de a criançada aproveitar o recesso escolar para brincar, descansar, ter um convívio maior com os pais e familiares e até mesmo viajar. Para os pais que pretendem levar os filhos para passar as férias longe de casa, uma das opções que farão eles amarem é a hospedagem em hotéis fazenda, que proporcionam uma série de atividades que vão entreter as crianças em tempo integral.

Um deles é o Hotel Estância Atibainha Resort & Convention, localizado na cidade de Nazaré Paulista (SP), na região de Atibaia, a 75km de Guarulhos (apenas 1h10 de carro). O complexo, de 900 mil m², oferece hospedagem, recreação e pensão completa (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar). O nome do hotel é uma homenagem ao Rio Atibainha, que passa ao lado do empreendimento.

As atividades para as crianças começam logo cedo com a Turma do Atibainha, um time de recreadores infantis que garante muita diversão aos pequenos. A cada dia uma programação diferente (que pode ser acompanhada pelo aplicativo do hotel ou por totens espalhados no hotel), que inclui oficinas, aulas de violão, balada, show de mágica, dança do ventre, campeonatos, oficinas de DJ e até passeios com biólogo no meio da mata.

As crianças também podem fazer trilhas ecológicas, passeios de trenzinho, cavalos, charretes e de pedalinho no lago. Especialmente a criançada da cidade grande com certeza irá levar na lembrança para o resto de suas vidas a experiência de ordenhar vacas e alimentar alguns animais na fazendinha, como patos, marrecos, galinhas e até cavalos.

Também há gincanas aquáticas nas piscinas cobertas e climatizadas e muitas outras atrações. Todas as sete piscinas e a área dos pedalinhos possuem guarda-vidas, que estão sempre atentos a cada passo das crianças.

Arraiá do Atibainha

Durante todo o mês de julho o hotel promove, aos sábados, uma animada festa no seu Arraiá Atibainha. Um espaço muito bonito e rústico do hotel, que dá acesso ao restaurante, foi transformado em um verdadeiro arraiá, com decoração típica, barracas com quitutes deliciosos, quadrilha formada entre os próprios hóspedes, fogueira, correio elegante e até casamento caipira.

Os noivos são escolhidos na hora, entre os hóspedes, pela equipe da Turma do Atibainha, promovendo uma grande interação entre os visitantes. Essa área está toda enfeitada com bandeirinhas coloridas e nas barracas as crianças também podem ganhar brindes com pescaria ou arremessos de bolinhas. Toda a animação fica por conta da Turma do Atibainha.

Um dos lugares preferidos das crianças (e também dos adultos) é o Castelinho Medieval. Ele serve como um espaço multiuso e já foi palco de festas temáticas, como o Halloween. Serve para baladinhas, shows de mágica e concertos de músicas medievais.

Chalés

O Hotel Estância Atibainha Resort & Convention possui 120 chalés divididos em cinco categorias (standard, suíço, family um dormitório, family dois dormitórios e Vila Atibainha. Todos primam pelo conforto contando com camas box-spring, frigobar e ar climatizado. Todos chalés possuem cofre, acesso gratuito a Wi-Fi e rede para descanso.

Adultos também têm programação diversificada

Enquanto as crianças passam o dia inteiro com a Turma do Atibainha, os hóspedes adultos têm uma infinidade de opções para aproveitar tudo (ou quase tudo) o que o hotel oferece. São tantas opções que para aproveitar todas elas, seria necessário ficar ao menos uma semana no lugar.

A integração com a natureza é o ponto forte do hotel, já que o empreendimento está cercado por vegetação típica da Serra da Mantiqueira. “Apenas” 100 mil m² dos 900 mil m² de área total hotel são ocupados. O restante é área de proteção ambiental. Com isso, os hóspedes podem fazer caminhadas e trilhas ecológicas por suas alamedas, repleta de árvores de diversas espécies, inclusive frutíferas.

O hotel é tão grande que existem ruas internas para levar às acomodações, que muitas vezes o trajeto precisa ser feito de carro. Mas o hóspede pode pedir uma condução própria que pode levá-lo a qualquer lugar dentro da propriedade. Várias trilhas que circundam o empreendimento também podem ser percorridas, quando o contato com a natureza e com os bichos é ainda maior. É comum encontrar coelhos, avestruzes, macaquinhos, esquilos e outras espécies durante as caminhadas. A quantidade e a variedade de pássaros também impressionam.

Durante as caminhadas pelo empreendimento encontram-se praças ou algum espaço fechado ou ao ar livre para descanso, com bancos ou sofás e acesso a água mineral. Em praticamente todas as “ruas” também é possível encontrar os “ranchos do baby”, quiosques com geladeira, forno elétrico, micro-ondas, pia, cadeirão e leite para as mamães prepararem a comidinha dos bebês a qualquer hora, 24h por dia.

Lazer

O complexo hoteleiro possui uma infinidade de opções de lazer ao ar livre ou em áreas cobertas. Os hóspedes que praticam alguma modalidade esportiva poderão aproveitar a estrutura do hotel para manter a forma física. São três quadras de tênis, duas de vôlei com grama, uma quadra poliesportiva iluminada, um campo de futebol oficial (110m x 70m) e um campo de futebol Society com grama natural. Também há uma academia completa.

Um quiosque envidraçado com vista privilegiada das montanhas funciona como um salão de jogos, com sinuca, pebolim e tênis de mesa. Ao lado do salão de jogos há outro quiosque que serve como um lounge. Os sofás confortáveis são um convite irrecusável ao descanso e relaxamento.

É possível também visitar a Estação Aconchego, um ótimo lugar para ler um livro, além de uma bela vista; o Rancho do Sossego, local perfeito para um momento de preguiça e um breve descanso; o Cinema, com capacidade para até 72 pessoas e o Piano Bar, um lugar aconchegante, rústico, clássico, que remete aos salões dos anos 60 e 70, com música ao vivo em horários programados.

Música de qualidade

Amantes da boa música têm um lugar especial no hotel para se reunirem e apreciarem as apresentações dos músicos, que executam suas músicas em diversos ambientes do Atibainha.

Já imaginou tomar o café da manhã ao som ao vivo de violino? Ou degustar o chá da tarde ou jantar ao som de piano? E que tal tomar um vinho ao som de violão?

O violinista Ângelo Bonetti, formado pelo Conservatório de Tatuí (SP) e pela Unesp e atualmente integrante das orquestras sinfônicas de Extrema (MG) e Poços de Caldas (MG), torna a manhã dos hóspedes ainda mais especial e únicas, especialmente para casais.

De mesa em mesa, ele entoa músicas que vão da popular brasileira, clássicas, samba e até italianas. Animados, os hóspedes não resistem e acabam fazendo alguns pedidos, que ele atende com seu interminável sorriso no rosto.

Já no almoço, o pianista e maestro Henrique Cloretti, que está no hotel há mais de 20 anos, esbanja sonoridade com suas mãos hábeis, tornando o ambiente ainda mais aconchegante. Ele também pode ser visto no Piano Bar, à tarde, quando ele aproveita para mostrar suas técnicas durante o período reservado para o lanche da tarde.

Com toda simpatia, o violonista Luís Carlos Santos reúne os hóspedes no Piano Bar e, com seu banquinho e violão, executa clássicos da MPB, em uma apresentação intimista, onde ele convida os visitantes a cantarem com ele. O resultado é uma divertida noite descontraída, onde são descobertos, entre os hóspedes, muitos talentos musicais, que acabam participando das apresentações.

Santos foi parceiro do Paulinho Nogueira de quem era muito amigo. Paulinho era um músico nato mas era autodidata e não sabia escrever as próprias músicas que compunha, Então Luís Carlos “escrevia” algumas das músicas dele.

Quem tirar a sorte grande poderá encontrar Bonetti, Cloretti e Santos se apresentando juntos no Piano Bar, em algumas dessas noites frias deste inverno. Mas aquecidas pelo calor humano. O trio, que há anos toca no hotel, promove um encontro musical memorável, com músicas de altíssima qualidade com público de bom gosto.

Gastronomia

As diárias do Hotel Estância Atibainha Resort & Convention incluem as refeições (bebidas à parte). Com fome, ninguém fica: o café da manhã é bem variado, com pães, bolos, frutas, pratos quentes e frutas da estação. Já o almoço é repleto de opções. O lanche da tarde tem café, chás e bolos, enquanto o jantar possui opções mais leves. Tudo no sistema self-service.

A gastronomia contempla saladas, pratos frios, carnes, massas, aves e sushi. O cardápio muda diariamente, inclusive entre o almoço e o jantar. Entre as sobremesas estão doces típicos da região e sorvetes.

Descontos

O Atibainha está com descontos progressivos nas férias de julho, quanto mais dias o hóspede ficar, maior o desconto. A partir de seis diárias, os descontos são de 20%; a partir de 3 diárias, 15% e a partir de duas diárias, 5% de desconto.

Em julho, os pacotes de sexta a domingo estão a partir de R$ 2.907,86 o casal e mais uma criança até 12 anos. Já durante a semana, as diárias estão a partir de R$ 1.309,00 o casal com cortesia para uma criança até 12 anos. Mínimo de duas diárias.

O Atibainha não cobra taxa de serviço. Tarifas já com os respectivos descontos. Mais informações e reservas nos telefones (11) 97648 8315, (11) 95084 5350 ou (11) 4597 3400 ou ainda pelo site www.atibainha.com.br.

O Hotel Estância Atibainha acaba de ser premiado com o Travellers’ Choice 2023 da plataforma TripAdvisor, o maior site de turismo do mundo onde os próprios hóspedes avaliam cada estabelecimento visitado. Há seis anos consecutivos vem recebendo o Certificado de Excelência, entrando em 2020 para o “Hall of Fame” do TripAdvisor.