Noite Animal ocorre às quintas e sábados durante o mês de julho

O mês de férias chegou com mais uma novidade no maior Zoológico da América Latina. Em julho, a Noite Animal, realizada uma vez ao mês, foi ampliada para duas vezes por semana, às quintas-feiras e aos sábados.

A visita após o pôr-do-sol permite ao visitante contemplar as características biológicas e comportamentais de espécies com hábitos crepusculares ou noturnos. O circuito abarca animais como onças parda e pintada, leões, leoas e tigres, serpentes, jacarés, corujas, tamanduás, preguiças, porcos selvagens, elefantes, lobos, entre outros. Ao longo do trajeto há pontos de mediação educativa com orientações e curiosidades sobre as espécies.

A partir do dia 7, o Mundo Dino também fará parte do circuito. Os ingressos complementares podem ser adquiridos no site do Zoológico. O novo espaço foi totalmente revitalizado para promover uma imersão nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo da era dos dinossauros. O local conta ainda com 30 réplicas dos animais e um “tanque de escavação” em que as crianças podem procurar vestígios e fósseis do período.

Serviço:

Noite Animal – Todas as quintas-feiras e sábados durante o mês de julho

Ingresso: R$99

Mundo Dino (a partir de 7 de julho)

Ingresso: R$ 30 inteira (R$15 meia)

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo Site: https://zoologico.com.br/