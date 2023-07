Unisa passa a oferecer Medicina em Guarulhos

A Universidade Santo Amaro (Unisa) abriu, nesta terça-feira (04), as inscrições do processo seletivo para o curso de Medicina, que será ministrado no campus Dutra, em Guarulhos. O curso terá 143 vagas e os interessados podem ingressar tanto com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) quanto através do vestibular, com inscrição disponível até o dia 28 de julho através do site da universidade. A prova acontece no dia 30 e a previsão é que as aulas comecem já no dia 07 de agosto.

O curso de Medicina da Unisa completa, em 2023, 55 anos, sendo um dos mais tradicionais do país e referência pela metodologia de ensino, infraestrutura e corpo docente. Em Guarulhos, o curso chega após autorização do Ministério da Educação (MEC) com nota máxima (conceito 5) e com uma “cara própria”, de acordo com o professor doutor Henrique Mantoan, diretor do curso de Medicina da Unisa.

Divulgação/Unisa

“Nós temos tudo de mais moderno e atual em termos de ensino médico na estrutura do campus, tanto em relação às salas de aula quanto estruturas de laboratórios para aulas práticas e simulação. O campus Guarulhos vai levar ideias para as outras instituições e para o nosso campus principal, em Interlagos. Eu o imagino sendo um divisor de águas na educação médica do Brasil. Ele está muito pensado, foi muito bem desenhado, com todo o cuidado e carinho que precisa para um curso desse tamanho”, disse.

De acordo com a professora doutora Fernanda Aurora Stabile Gonelli, pró-reitora de graduação da Unisa, o objetivo também é gerar impacto positivo no entorno do campus. “A ideia é trazer toda a nossa experiência de forma que impacte a comunidade do entorno positivamente, levando desenvolvimento, saúde e mais atendimento para a população”, disse.

A escolha de Guarulhos para a ampliação do curso de Medicina, de acordo com os profissionais, levou em consideração a importância da cidade diante do Estado de São Paulo, bem como o déficit de cursos na área da saúde. “Guarulhos é uma cidade importantíssima, além de ser o segundo município mais populoso do estado, por isso, para um projeto de expansão, ainda mais de uma universidade com tamanha tradição como a Unisa, Guarulhos se torna perfeita. É onde vamos conseguir ter as benesses de uma cidade grande e também beneficiar a população com os serviços de saúde”, disse Mantoan.

Com ótima infraestrutura, alunos aprendem na prática desde o primeiro semestre

Com uma infraestrutura preparada, com consultórios de simulação, laboratório de anatomia, vasto acervo de peças anatômicas humanas, centro de simulação em saúde e dezenas de laboratórios para pesquisa, a universidade pretende trazer para a cidade 55 anos de história em medicina, com a inserção dos alunos na prática desde o primeiro semestre, contando com um corpo docente com vasta experiência.

Divulgação/Unisa

A faculdade possui parcerias com importantes instituições de ensino internacionais, que promovem intercâmbios e pesquisas conjuntas, além de projetos de extensão e responsabilidade social, com a realização de 500 mil atendimentos sociais por ano.

Além disso, o curso de Medicina possui um programa de residência médica com excelência avaliada pelas sociedades médicas e pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) em 13 áreas distintas, sendo elas:

Cirurgia Geral

Clínica Médica

Ginecologia e Obstetrícia

Oftalmologia

Ortopedia e Traumatologia

Otorrinolaringologia

Pediatria

Psiquiatria

Cirurgia Geral: Cirurgia Videolaparoscópica

Pediatria: Neonatologia

Medicina de Família e Comunidade

Dermatologia

Anestesiologia

Prática e hospitais conveniados

Na cidade, a universidade possui convênio com quatro hospitais, sendo o Complexo Hospitalar Padre Bento, Hospital Municipal de Urgência e Emergência (HMU), Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA) e o Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria (JJM). Já em São Paulo, outras 15 unidades são conveniadas à faculdade, sendo Hospital-Escola Wladimir Arruda, próprio da universidade; hospitais Geral do Grajaú e de Pedreira; Hospital Municipal de Parelheiros; Hospital Estadual de Vila Alpina; Instituto de Infectologia Emílio Ribas; Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; Hospital do Servidor Público Estadual; Hospital Municipal do Campo Limpo; Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Interlagos; Hospital e Maternidade Interlagos e Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Além de mais de 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) conveniadas para estágio.

Os alunos atuam em hospitais conveniados desde o primeiro semestre, aprimorando o desenvolvimento prático já no primeiro momento de formacão. “Os alunos são inseridos em práticas reais desde o primeiro semestre, visitando unidades básicas de saúde (UBSs) e hospitais. Além disso, participam de projetos de extensão na comunidade com foco em meio ambiente, sustentabilidade, diversidade, educação em saúde, entre outros. Pouquíssimas universidades têm a estrutura conveniada de UBSs, UPAs e hospitais que a Unisa tem.””, destacou Mantoan.

Serviço:

Curso de Medicina da Unisa – Campus Guarulhos-Dutra

Avenida Anton Philips, 1 – Vila Hermínia

Inscrições abertas para o vestibular segundo semestre

Informações: www.unisa.br e 11.2141-8555.