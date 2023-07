Brasil se destaca e conquista vitórias no 2º Campeonato Sul-Americano de Skyrunning

Nos dias 23 a 25 de junho, o Brasil foi palco do 2º Campeonato Sul-Americano de Skyrunning, sediado pela Insanity Mestre Álvaro, na cidade de Serra, Espírito Santo. A competição contou com a participação das seleções do Brasil, Peru, Equador, Chile e Bolívia, que protagonizaram grandes disputas nas modalidades SkyRace, SkyUltra e VK (quilômetro vertical).

Ao final das intensas disputas, o Brasil se consagrou como o grande campeão do campeonato, conquistando um total de 13 medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e quatro de bronze. Os atletas brasileiros demonstraram um desempenho notável, superando os desafios impostos pelas diferentes modalidades.

A Insanity Mestre Álvaro, reconhecida como uma das provas mais difíceis e temidas do Brasil, proporcionou uma experiência desafiadora aos competidores. Com terrenos altamente íngremes e técnicos, a prova exigiu o máximo dos participantes, que se mostraram satisfeitos com a marcação do percurso e a dificuldade do terreno.

O evento ofereceu diversas distâncias abertas ao público, incluindo o quilômetro vertical, 12km, 21km, 35km e 50km. Todas as modalidades registraram sucesso expressivo, proporcionando aos participantes momentos de superação e emoção. O clima durante a competição também foi um fator diferencial.

No dia do quilômetro vertical, os participantes desfrutaram de um clima agradável, com um dia lindo, porém não muito quente. Já no dia principal do evento, os 50km da SkyUltra, os competidores enfrentaram um clima de montanha com neblina e frio, criando uma atmosfera propícia para grandes performances e emoções.

Na disputa do quilômetro vertical, os atletas brasileiros garantiram importantes conquistas. Maria Clara Hillmann e Mirlene Picin conquistaram a prata e o bronze, respectivamente, na categoria feminina, enquanto André Mapa alcançou o bronze na categoria masculina. O ouro ficou com Valéria Correa, do Chile, nas duas categorias.

Na prova de 50km da SkyUltra, Cleverson Del Secchi liderou grande parte da competição, mas foi superado pelo peruano Emerson Trujillo, que conquistou o ouro. Del Secchi ficou com a prata, enquanto Felipe Silva assegurou o bronze para a seleção brasileira. No feminino, Ivania Rambo, do Rio Grande do Sul, sagrou-se campeã, seguida pela peruana Lorena Ricalde com a prata, e Mariana Scarpelli, do Brasil, com o bronze.

Os 35km da modalidade Sky foram dominados pelos brasileiros. Sandro Arcanjo conquistou o ouro, seguido por André Mapa, que ficou com a prata. O equatoriano Christopher Guevara completou o pódio com a medalha de bronze. Na categoria feminina, Valéria Correa, do Chile, garantiu mais uma vitória, enquanto Francielle Kiekow, do Brasil, conquistou a prata, e Nancy Martinez, do Equador, levou o bronze.

Além das disputas individuais, também houve a premiação para o combinado das distâncias quilômetro vertical e sky. André Mapa recebeu a medalha de ouro, seguido pelo peruano Jhoseph Mamani com a prata, e Marcos Salinas, também do Peru, com o bronze. No feminino, Valéria Correa, do Chile, conquistou sua terceira medalha de ouro, Maria Clara Hillmann, do Brasil, ficou com a prata, e Lucy Mejia, do Peru, com o bronze.

Fernando Henrique Felipe, técnico da Seleção Brasileira de Skyrunning, comemorou os expressivos resultados conquistados pelos atletas brasileiros. “A dedicação e o talento demonstrados pelos competidores refletem o crescimento do skyrunning no Brasil, consolidando o país como uma potência no esporte sul-americano”, declarou o profissional, que expressou sua gratidão à equipe técnica composta por Débora Wanderck e Maicon Cellarius, pelo excelente trabalho realizado.

O 2º Campeonato Sul-Americano de Skyrunning no Brasil foi marcado por momentos emocionantes e desafios superados. A competição fortaleceu os laços entre os países participantes e promoveu a integração e o desenvolvimento do esporte na região.