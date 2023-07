Filhotes de leão são apresentados ao público no Zoo Safari

O Zoo Safari também tem novidade durante as férias escolares. A área de 80 mil metros quadrados, localizada em meio a fragmentos da Mata Atlântica na capital paulista, recebe, em julho, dois bebês felinos que nasceram no fim do ano passado.

Os Leõezinhos são filhos de Django e Amira. O casal, que hoje vive no Zoo, foi formado após uma ampla análise da árvore genealógica de ambos que também permitiu a reprodução. Esta é a primeira vez que os filhotes são apresentados ao público. Após o nascimento, em novembro de 2022, a mãe e os bebês foram colocados em área exclusiva da maternidade, sem interação humana, a fim de respeitar o hábito das leoas se isolarem nos primeiros meses após o parto.

Os visitantes poderão encontrá-los durante o percurso de quase três quilômetros no Zoo Safari que contempla ainda o avistamento da fauna nativa e exótica como lobo-guará, macacos-prego, macacos-aranha, girafa, hipopótamo, entre outros animais.

Nas próximas semanas, o público também poderá escolher o nome dos bebês por meio de votação nas redes sociais. Siga as nossas redes @zoosaopaulo.

Serviço:

Zoo Safari

Endereço: Av. do Cursino, 6338 – Vila Moraes

Data / hora: todos os dias, das 10h às 17h (bilheteria até 16h)

Ingresso: bilheterias das entradas do Safári SP, do Zoo SP e no Portal Safári SP dentro do Zoo

Valor: R$49,90 (por pessoa)

OBS: a visitação é feita exclusivamente dentro dos veículos. Para saber sobre os serviços de vans e visitação coletiva acesse: https://zoologico.com.br/zoo-safari/