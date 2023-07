Auto Shopping realiza exposição de miniaturas de clássicos automotivos

Colecionar carrinhos em miniaturas é um hobby que mexe com os apaixonados pelas quatro rodas e é pensando nesses corações movidos a combustão que o Auto Shopping Internacional Guarulhos recebe a 2ª edição do “Encontro de Carrinhos e Carrões” no domingo, dia 16 de julho, a partir das 9h.

Além de conhecer muitas réplicas, os visitantes também podem comprar ou trocar suas miniaturas. O evento é uma parceria com o Diecast Clube Brasil, que divulga e organiza encontros tanto para admiradores e colecionadores, quanto para quem deseja conhecer mais sobre a modalidade. Na 1ª edição, o evento recebeu expositores de vários estados e municípios e agora não é diferente.

Mônica Keimich, fundadora do clube, informa as novidades desta edição: “A exposição, que conta com miniaturas de carros da Volkswagen e da Ford, traz também uma coleção toda na cor rosa, ampliando o universo dos miniveículos”, diz.

Em relação ao tamanho, as miniaturas partem de 1/64, sendo que o segundo número se refere a quantas vezes o carrinho é menor que o tamanho real do veículo. Marcas também são diversas, além da queridinha do público, a Hot Wheels, tem Majorette, Matchbox, Maisto e outras que só são vendidas no exterior, o que desperta ainda mais a atenção dos colecionadores.

Para Leonardo Furtado, superintendente do empreendimento, a expectativa é a de superar o número do público visitante na edição passada: “No primeiro evento, recebemos cerca de 300 pessoas e agora queremos ultrapassar esse número, alcançando não só o público de Guarulhos, mas também das zonas Norte e Leste de São Paulo, visto a proximidade com tais localizações”, destaca.

O “Encontro de Carrinhos e Carrões” é uma oportunidade para aqueles que também querem trocar de carro, visto que o shopping conta com mais de 20 lojas, além de serviços como despachante, seguradora e vistoria para sair de lá já de carrão novo.

O evento é gratuito e o estacionamento custa R$ 10 nas primeiras duas horas.

Serviço:

2º Encontro de Carrinhos e Carrões

Data: 16 de julho, a partir das 9h

Entrada: Gratuita. Estacionamento pago: R$ 10 as primeiras 2 horas e as demais, R$ 2 por hora adicional.

Classificação: Livre

Auto Shopping Internacional Guarulhos

Telefone: (11) 2423-3000

Site: https:// autoshoppinginternacional.com. br

Instagram: @autoshoppinginternacional

Rua Anton Philips, 1, Vila Hermínia, Guarulhos/SP. Saída 225 da Via Dutra