Dise prende homem com 484 kg de maconha dentro de caminhão-tanque em Guarulhos

Policiais civis da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) prenderam em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (5), um homem, de 26 anos, pelo transporte de quase meia tonelada de maconha dentro de um caminhão-tanque, carregado de óleo para reciclagem. A descoberta foi feita em um pátio de estacionamento no bairro Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Depois de investigações, os agentes passaram a monitorar um veículo que estaria trazendo drogas do Paraná para a região metropolitana e ao centro da capital paulista. Após fazerem uma campana, localizaram o veículo na Avenida Assis Chateaubriand, onde fizeram a abordagem. Após a inspeção no conteúdo do tanque do caminhão, os policiais descobriram a existência de um compartimento para transporte de óleo que iria para reciclagem. Ao esgotar o conteúdo do tanque, foram encontrados 535 tijolos de maconha, que totalizaram 484,9 kg. O condutor alegou que fazia eventualmente o transporte das drogas a São Paulo para pagar uma dívida. O caminhão, os entorpecentes e dois celulares foram apreendidos. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado na 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

- PUBLICIDADE -