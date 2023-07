Guarulhos ganha 15 novas viaturas para apoio no trânsito

O prefeito de Guarulhos, Guti, entregou na manhã desta quinta-feira (6), na unidade operacional da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) na Vila Fátima, 15 novas viaturas que serão utilizadas em ações do Departamento de Trânsito e Transporte do município. Os veículos – 13 picapes e dois sedans – foram locados e a Prefeitura de Guarulhos terá apenas a responsabilidade de abastecê-los.

As viaturas servirão de apoio aos agentes da STMU na fiscalização do transporte, na liberação de acidentes em ruas e avenidas, na remoção de veículos, no monitoramento de carros abandonados, entre outros. Elas contam com identidade visual, sinalização acústica, grade frontal com gancho para remoção de veículos, sinalizadores em LED instalados na parte dianteira, nos retrovisores, nos faróis e na parte traseira, entre outros itens.

“As viaturas chegam para organizar e dar mais segurança ao trânsito de Guarulhos. É, sem dúvida, um grande avanço que a Prefeitura dá na qualidade da prestação de serviço ao cidadão”, disse Guti.

O secretário Luigi Lazzuri Neto destacou o planejamento realizado pela STMU, que possibilitou dotar os agentes de transportes e trânsito. “Os veículos darão mais agilidade aos agentes, sobretudo no combate ao transporte clandestino e, até mesmo, na melhoria da sensação de segurança do munícipe”, destacou.