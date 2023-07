Guarulhos recebe terceiro Castramóvel para cirurgias de esterilização de cães e gatos

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta quinta-feira (6) ao Departamento de Proteção Animal (DPAN) o terceiro Castramóvel, trailer equipado para realizar cirurgias de esterilização de cães e gatos que pesem até 20 kg.

O objetivo do serviço, cujas inscrições estarão abertas a partir das 9h desta sexta-feira (7) pelo site dpan.guarulhos.sp.gov.br, exclusivamente nesta primeira etapa para moradores dos bairros Pimentas, Vila Any e Água Chata, é atender os tutores que não têm possibilidade de se deslocar até a sede do DPAN, no Bonsucesso, onde o procedimento é oferecido de forma gratuita durante todo o ano pela Prefeitura.

O prefeito Guti participou da entrega do trailer junto aos secretários de Governo, Edmilson Americano, e de Meio Ambiente, Tiago Surfista, além da diretora do DPAN, Juliana Kopczynski. “Temos que cuidar bem de todos, inclusive dos bichinhos. Muitas pessoas que gostariam de castrar seus animais não podem se deslocar e por isso é muito importante levar o Castramóvel aos bairros. O procedimento evita doenças e principalmente a reprodução indesejada e o abandono”, afirmou Guti.

Datas

O Castramóvel começa a operar a partir da próxima semana. Às quintas-feiras, dias 13, 20, 27 de julho e 3 de agosto, um dois trailers estará estacionado no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Marcos Freire, na estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes. No local serão atendidos os tutores que fizeram o agendamento pelo site e comprovaram residência nos bairros Pimentas, Vila Any e Água Chata.

Já às sextas-feiras, dias 14, 21, 28 de julho e 4 de agosto, o serviço estará na Administração Regional Pimentas, na rua Itália, 13, Parque das Nações, onde serão atendidos moradores que estiverem agendados pelo site e apresentarem comprovante de residência nos mesmos bairros citados. Nos dois endereços serão ofertadas, a princípio, 1.030 vagas.

No local, dia e horário agendado o tutor deverá levar o animal e aguardar até a liberação do bichinho. O procedimento leva cerca de duas horas. Os trailers do serviço Castramóvel da Prefeitura de Guarulhos são certificados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Mais informações serão passadas aos tutores durante o processo de agendamento.

Vale ressaltar que as esterilizações continuarão a ser realizadas normalmente na sede do DPAN, em Bonsucesso, cujas vagas são abertas também no site já mencionado na primeira sexta-feira de cada mês. No Castramóvel só serão atendidos os tutores que realizarem agendamento prévio no endereço online mencionado acima e comprovarem morar nos bairros atendidos em cada etapa.

Vulnerabilidade

Pessoas em situação de vulnerabilidade social devem procurar a unidade mais próxima do Centro de Referência da Assistência (Cras) para inscrever seus animais, cujos endereços podem ser consultados na página www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras.

Próximos bairros

Até o fim deste ano o Castramóvel atenderá nos bairros Jardim Presidente Dutra, Jardim São João, Lavras, Vila Aeroporto e Jardim Bonsucesso (agosto), Jardim Cumbica e Jardim Taboão (setembro), Morros, Jardim Bela Vista, Jardim Cocaia, Vila Rio de Janeiro e Jardim Paraventi (outubro), Parque Cecap, Vila Fátima, Jardim Bom Clima, Jardim Monte Carmelo, Macedo, Vila Augusta, Jardim Tranquilidade, Jardim Vila Galvão, Gopoúva e Itapegica (novembro), além de Cabuçu e Picanço em dezembro. A programação poderá sofrer alterações de acordo com a demanda de cada bairro. Mais informações serão divulgadas em breve.