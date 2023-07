Mulher esconde cocaína em livros infantis para tentar embarcar em Cumbica

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu nesta quinta-feira (06), uma brasileira tentando embarcar com droga para a Europa.

Policiais federais, que atuam com o auxílio de cães farejadores, em fiscalização de rotina, junto aos balcões de check-in, perceberam a sinalização do animal para a mala de uma passageira e a selecionaram para entrevista. Em razão das respostas aos questionamentos dos policiais a suspeita teve suas bagagens submetidas a fiscalização indireta por meio do aparelho de raio-x, momento em que se verificou material orgânico dentro de objetos retangulares. Numa sala reservada e na presença de testemunhas, a mala da passageira foi aberta e de dentro de livros infantis foram retirados seis volumes contendo, no total, mais de quatro quilos de cocaína.

A passageira, que recebeu voz de prisão, possuía bilhetes de viagem para a França, com conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ela ficará à disposição da Justiça e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.