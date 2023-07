Prefeitura treina equipe do HMCA para realizar cirurgias por videolaparoscopia digital

Para oferecer sempre o melhor atendimento aos pacientes, o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA) da Prefeitura de Guarulhos vai começar a realizar cirurgias por videolaparoscopia com o novo aparelho totalmente digitalizado, que já está na unidade de saúde.

A equipe cirúrgica do hospital, que é administrado pela Organização Social Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, está sendo treinada com o novo aparelho para poder iniciar as cirurgias por videolaparoscopia. O procedimento é realizado por meio de pequenos cortes e o hospital vai utilizar a moderna técnica para causar menos dor aos pacientes, diminuir o tempo de internação e reduzir custos.

O método de cirurgia minimamente invasiva é utilizado nas intervenções cirúrgicas de baço (esplenectomia), de vesícula (colecistectomia) e de hérnias abdominais inguinal, umbilical, incisional e epigástrica. “Estamos oferecendo a cada dia que passa mais condições para que os hospitais municipais tenham condições de atender os pacientes de uma forma mais humana e ágil, obedecendo aos princípios das mais avançadas normas de medicina”, disse o secretário da Saúde, Ricardo Rui.

Modernização

O HMCA, referência no atendimento pediátrico no município de Guarulhos e região, tem modernizado sua estrutura desde 2017 com reformas e aquisições de equipamentos.

Apenas neste ano a Prefeitura já concluiu a revitalização da unidade de terapia intensiva (UTI) e do centro cirúrgico do hospital, além de adquirir pela primeira vez desde a inauguração da unidade uma tomografia computadorizada e um equipamento de raio X digital.