Botucatu celebra o Fim de Semana Mundial do Rock com 3 dias de festival e 25 bandas

Nos dias 14, 15 e 16 de julho, a cidade de Botucatu se tornará o epicentro do rock nacional com a realização do Fim de Semana Mundial do Rock. O evento, que contará com a participação de 25 bandas de diferentes partes do Brasil, promete agitar os fãs do gênero musical em três dias repletos de performances enérgicas e muita diversão.

A programação terá início na sexta-feira, dia 14 de julho, a partir das 16h, com as apresentações das bandas Shadows of Oblivion, Banda Puro Malte, Samsara, Midgard, Overcat Rock e Hammersmith. No sábado, 15 de julho, a música tomará conta do espaço a partir das 12h, com shows de Acústicosc, Joanna Barbosa Projeto Flauta Rock, Iron Brigade, Third Stone Hendrix Experience, Sem Ofensas, Lana Rox, Monday Riders, Noiva de Preto, Die Official Band e Ramonando. Já no domingo, dia 16 de julho, o festival encerrará com apresentações de Nick Neli, Black Sunshine, Jinzu, Damage Corporation, Banda Capital Carbono, Hereges, Triskelion Metal, Angelina Spitfire e Régis Contra a Máquina.

O Fim de Semana Mundial do Rock acontecerá na Praça Iole Dinucci Fernandes, localizada na Avenida do Fórum, no Jardim Riviera. Com um espaço linear de 250 metros, o festival proporcionará uma experiência única para os amantes do rock, que poderão desfrutar das apresentações ao ar livre. A entrada será gratuita, visando tornar o evento acessível a todos os públicos.

A produção do evento está a cargo do Botucatu Metalstock, que vem trabalhando arduamente para garantir uma experiência memorável aos participantes. Com um line-up diversificado, o festival busca contemplar diferentes vertentes do rock, desde o metal até o rock alternativo, proporcionando uma programação rica e eclética para os fãs.

Além das apresentações musicais, o Fim de Semana Mundial do Rock contará com opções gastronômicas, área de convivência e venda de produtos relacionados à cultura rock. A expectativa é que o evento reúna não apenas os fãs de Botucatu, mas também pessoas de outras regiões que buscam vivenciar a atmosfera do rock em um ambiente festivo e descontraído.

Com o Fim de Semana Mundial do Rock, Botucatu se consolida como um importante polo para a música e cultura rock no Brasil, reafirmando o compromisso em promover eventos de qualidade e valorizar a diversidade artística. O festival promete ser um marco na cena musical da cidade, deixando um legado de grandes momentos e celebração do rock.

Para mais informações sobre o evento, acesse as redes sociais do Botucatu Metalstock e acompanhe todas as novidades e detalhes da programação. Prepare-se para vivenciar três dias de pura energia e paixão pelo rock em Botucatu!

Serviço:

Fim de Semana Mundial do Rock

? Dias 14, 15 e 16 de Julho (sexta, sábado e domingo)

? SEX 16h às 23h55

? SÁB 12h às 23h55

? DOM 12h às 23h55

? Praça Iole Dinucci Fernandes, Avenida do Fórum (Jardim Riviera)

?? Entrada Gratuita

Botucatu – Um Destino Turístico Encantador

Localizada no coração do estado de São Paulo, Botucatu é um destino turístico encantador que oferece uma variedade de experiências únicas. Com suas belezas naturais exuberantes, rica história e cultura vibrante, a cidade conquista os visitantes com sua hospitalidade e charme.

Para os amantes da natureza, Botucatu reserva verdadeiros tesouros. A região é cercada por paisagens deslumbrantes, com montanhas imponentes, cachoeiras cristalinas, trilhas desafiadoras e uma vegetação exuberante. Os amantes de ecoturismo e aventura encontrarão aqui um verdadeiro paraíso, onde poderão explorar as trilhas de trekking, praticar esportes radicais como escalada e rapel, além de se maravilhar com a observação de aves em seu habitat natural.

Além das belezas naturais, Botucatu também encanta pelos seus atrativos culturais e históricos. O Centro Histórico preserva construções antigas que contam a história da cidade, como a Catedral Metropolitana e a Estação Ferroviária, que remontam ao século XIX. A Pinacoteca expõe obras de artistas renomados, proporcionando um mergulho no mundo da arte.

A gastronomia é outro destaque de Botucatu. Os visitantes têm a oportunidade de saborear pratos típicos da culinária local, com influências da cultura caipira, além de desfrutar de cervejarias artesanais que produzem bebidas de alta qualidade. As feiras tradicionais são uma ótima opção para provar iguarias frescas e conhecer os sabores autênticos da região.

Botucatu também se destaca pela sua estrutura turística bem desenvolvida. A cidade conta com uma diversidade de hospedagens, desde hotéis aconchegantes até pousadas charmosas, proporcionando opções para todos os tipos de viajantes. Além disso, a população local é acolhedora e está preparada para receber bem os visitantes, oferecendo um atendimento de qualidade e cordialidade.

Com sua combinação única de natureza, cultura e hospitalidade, Botucatu é um destino que merece ser explorado. Seja para uma escapada de fim de semana ou uma viagem mais longa, a cidade oferece experiências memoráveis que encantam a todos que a visitam. Venha descobrir o encanto de Botucatu e se apaixonar por tudo o que essa cidade tem a oferecer.