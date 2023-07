Curso preparatório de português tem 50 vagas abertas em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos receberá entre os dias 15 e 31 de julho as inscrições para 50 vagas do curso preparatório de português. Para se inscrever é necessário entrar em contato pelos telefones (11) 2441-0931, (11) 2472-6940, (11) 2475-9724 ou (11) 2475-9715, ou ir ao Centro de Qualificação Profissional (CTMO), na avenida Antonio Iervolino, 225, Vila Augusta.

A formação, viabilizada pela Secretaria do Trabalho, é gratuita e busca auxiliar os alunos em processos seletivos, concursos públicos e vestibulares. As aulas irão abordar temas como gramática, interpretação de texto, literatura e estrutura de produção de textos.

Com duração de três meses, as aulas acontecerão das 18h30 às 21h30, às segundas e quartas-feiras, presencialmente no CTMO. A previsão é que o curso comece no dia 7 de agosto.

É necessário ter 16 anos ou mais e ensino fundamental completo para se inscrever.