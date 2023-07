GCM prende homem na Vila Rosália por receptação de carga roubada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem na última quarta-feira (5) por receptação e recuperou parte de uma carga roubada da empresa Mercado Livre, avaliada em cerca de 10 mil reais, que estava na residência do acusado na Vila Rosália. A denúncia foi recebida por agentes de patrulhamento tático durante rondas preventivas na região.

Após coletar informações com os denunciantes, a equipe foi ao local apontado e deparou com um homem, que tentou fugir ao avistar as viaturas, mas foi interceptado. Ao ser questionado, ele informou que algumas mercadorias foram deixadas em sua residência, na mesma via, por um veículo que não soube descrever, e permitiu a entrada em sua casa. Na verificação foram encontrados pacotes com diversos produtos do Mercado Livre.

Com motocicletas, agentes da GCM localizaram nas redondezas, na viela Aguaí, um veículo Volkswagen Gol de cor prata abandonado e com as portas abertas. No seu interior havia mais embalagens identificadas como parte do mesmo lote roubado, porém violadas e sem as mercadorias. Diante das evidências, a casa e carro foram preservados para perícia e o acusado conduzido ao 2º Distrito Policial para apreciação da autoridade de plantão.

O entregador das mercadorias compareceu à delegacia e esclareceu que foi abordado na avenida Campista por três homens, um deles armado com revólver, quando trabalhava com o seu veículo, um Fiat Fiorino, e o conduziram a outro lugar, ordenando que permanecesse com a cabeça entre as pernas enquanto as mercadorias eram roubadas. Após um tempo, ele foi liberado pelos criminosos, assim como o seu veículo.

Após as oitivas, a autoridade policial lavrou um boletim de ocorrência por roubo, apreendeu o Gol prateado e instaurou um inquérito para apuração. O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação, sendo arbitrada pela autoridade uma fiança de R$ 18 mil ao acusado, uma vez que a vítima não o reconheceu como autor do roubo.