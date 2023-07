Horto Florestal realiza arraial e Festival do Morango

O mês de junho já passou, mas ainda é tempo de os amantes de festas juninas aproveitarem as comemorações caipiras espalhadas por São Paulo. Para quem está em busca de uma experiência única, com comidas e bebidas típicas da época, a Urbia, administradora do Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, realizará o ‘Arraiá do Horto com Festival do Morango’ nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho. O evento tem entrada gratuita e será realizado das 11h às 18h.

Neste ano, o Parque celebra a segunda edição do Arraiá, mas com o diferencial do ‘Festival do Morango’, no qual os visitantes poderão conhecer mais sobre a produção local da fruta, com exposições educativas, palestras e momento de degustação de pratos preparados com o morango. Além de todo o conhecimento adquirido na ocasião, os frequentadores do Parque também poderão adquirir produtos frescos e de qualidade diretamente dos produtores da fruta.

Com o intuito de tornar a festa ainda mais completa, o Arraiá também terá brincadeiras típicas, como tiro ao alvo e pescaria, correio elegante e atividades recreativas para as crianças, com um parque de diversões repleto de brinquedos infláveis. As atrações musicais também fazem parte do evento, com pocket shows de artistas que levarão ao palco os clássicos da música sertaneja.

Para ter acesso ao Arraiá, basta que os visitantes se direcionem para as proximidades do campo de futebol do Parque.

Transporte público

Quem optar pelo transporte público poderá acessar uma das linhas de ônibus que partem do Terminal Santana e Tucuruvi, as alternativas são: 2020/10 Metrô Tucuruvi – Horto Florestal (ponto final); 1018/10 Metrô Santana – Vila Rosa; e 1775/10 Metrô Santana – Vila Albertina.

Serviço – Arraiá do Horto com Festival do Morango

Local: ao lado do campo de futebol do Parque Horto Florestal

Funcionamento: 22, 23, 29 e 30 de julho

Horários: das 11h às 18h

Entrada: gratuita