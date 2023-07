Incidentes com pipas na rede elétrica deixaram mais de 126 mil guarulhenses sem energia neste ano

As férias escolares merecem ser curtidas com a máxima segurança e a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, reforça um alerta importante com relação à brincadeira de pipas. De janeiro a junho deste ano, 126.169 clientes foram afetados com interrupção da distribuição de energia por conta de ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica da região, o que representa aumento de 71% comparado ao mesmo período do ano passado, em que 73.578 clientes foram impactados.

As ocorrências também tiveram aumento, passando de 1.030 para 1.178 no período. O maior número de clientes afetados se deve à localização das ocorrências, em trechos mais populosos e próximos das redes elétricas.

“Em muitos casos conseguimos manobrar de forma automatizada o sistema de distribuição de energia para reduzir a abrangência do dano à rede e o tempo de interrupção do fornecimento nesses locais, porém o transtorno provocado por uma pipa que enrosca na fiação ainda é muito grande, podendo deixar hospitais, escolas, residências e empresas sem energia. E o mais grave é a questão do risco de ferimentos graves e até de morte para quem pratica esta brincadeira sem segurança”, destaca o gestor de operação da EDP, Stevon Schettino.

As linhas de pipas – com ou sem cerol ou produtos cortantes – causam desligamentos ao romper os cabos de energia e também podem provocar curtos-circuitos, ao ficarem presas na fiação.

No período de férias e de maior incidência desse tipo de ocorrência, a EDP intensifica o alerta. “A EDP deve ser acionada imediatamente em caso de qualquer ocorrência que envolva a rede de distribuição de energia. Será encaminhada equipe técnica ao local para reparar o dano causado e para o restabelecimento do sistema”, reforça o gestor.

Confira abaixo algumas dicas para que a brincadeira possa acontecer com toda a segurança.



– Busque espaços abertos como parques e campos, onde não exista o risco de contato com fios de energia. Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços;

– Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-la. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

– Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves

acidentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha), ou qualquer outro objeto, não

deve ser lançado na rede;

– Jamais use cerol ou a chamada “linha chilena”. Esses produtos são proibidos e podem também provocar acidentes graves e mortes. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

– Não empine pipas perto de estradas e vias de grande circulação de veículos, pois a linha da pipa pode ferir ciclistas e motociclistas, além do risco de atropelamento a quem está praticando a brincadeira.

Vale ressaltar que em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia, nunca se aproxime do local. Fale imediatamente com a EDP pelos canais:

· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

· WhatsApp (11) 93465-2888

· Central de Atendimento: 0800 721 0123

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas