Na véspera do primeiro mês de operação, Tirolesa que leva de São Bernardo à Cubatão já realizou mais de 2.500 voos

Quem aproveitar as férias de julho sem sair do estado de São Paulo tem uma boa novidade no Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar. O Parque, que está sob concessão da Parquetur desde junho de 2021, agora tem a tirolesa Voo da Serra, que percorre 500m em cerca de 60 segundos, a 110m de altura, levando seus passageiros de São Bernardo do Campo a Cubatão – sem precisar fazer conexão de voo.

O Caminhos do Mar tem como um de seus principais propósitos mostrar que, é justamente por meio da visitação do público a áreas de preservação, que as pessoas aprenderão a respeitar a natureza. E nada melhor que sobrevoar a Mata Atlântica para comungar com os recursos naturais do estado.

A tirolesa tem capacidade de realizar cerca de 40 lançamentos por hora e foi construída para lançamentos duplos simultâneos. Ou seja, 80 pessoas podem fazer o percurso por hora. A decolagem é da Casa de Visitas, construção de 1926, e depois de sobrevoar o Pouso Paranapiacaba – um dos 9 monumentos históricos que celebram a Independência do Brasil- e a Estrada Velha de Santos, a aterrissagem é nas Ruínas, monumento que ainda está em processo de restauração – e que nunca perdeu seu charme.

“Inauguramos a atração um ano antes do previsto em edital”, celebra Carlos Telecki, Diretor de operações e implantação da Parquetur, “e, como mais uma vitória, entre os mais de R$ 1 milhão investidos, 10% foi alocado para compensação ambiental e mais 10% serão usados ao longo de um ano para buscar a certificação do sistema de gestão de segurança, baseado na norma internacional ABNT NBR ISO 21101, que estabelece competências, requisitos e resultados para certificação de atividades de turismo de natureza”. O executivo ressalta que essa certificação só poderá ser pleiteada pela atração porque da concepção do projeto até sua inauguração, normas nacionais e internacionais foram levadas à risca.

A Tirolesa Voo da Serra funciona nos mesmos horários do Caminhos do Mar, de quarta-feira a domingo, entre 8h e 16h20. Não é necessário comprar o ingresso do parque para participar da atração. O voo duplo suporta até 170 kg com idade mínima de 5 anos e 40 kg e o voo individual até 110 kg com idade mínima de 8 anos e 40 kg.

A atividade só fecha em condições extremas do clima, e aguarda autorização da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para finalizar a parte do projeto que torna a Tirolesa Voo da Serra acessível para todos os públicos.

Além da nova atração, no Caminhos do mar também é possível realizar o Roteiro Histórico (8 km), trilha asfaltada da Estrada Velha de Santos e do Roteiro Ecoturístico (3,5 km), trilha pavimentada em pedras da Calçada do Lorena. Os mais aventureiros podem ainda agendar

antecipadamente a visita para realizar o Roteiro Aventura (4.5 km) pela trilha da Cachoeira da Torre. Para conhecer outras atrações e a programação do parque acesse www.caminhosdomar.com.br.

SERVIÇO:

Tirolesa Voo da Serra

Site: www.voodaserra.com.br

Horário: 8h às 16h20 – de quarta à domingo e feriados

Valores do Ingresso até 31/07/2023*:

Voo Duplo: R$ 60,00 (4ªs, 5ªs e 6ªs) e R$ 89,00 (finais de semana e feriados)

Voo Exclusivo: R$ 100,00 (4ªs, 5ªs e 6ªs) e R$ 149,00 (finais de semana e feriados)

*Nas compras do ingresso para a Tirolesa, ganhe acesso gratuito ao parque para o mesmo dia, com a possibilidade de realizar as trilhas do Roteiro Histórico (Estrada Velha de Santos) e Roteiro Ecoturístico (Calçada do Lorena), exceto o Roteiro Aventura (Trilha da Cachoeira da Torre). Valores e condições válidas para compras e uso até 31 de julho de 2023.

Siga Tirolesa Voo da Serra no Instagram: @voodaserra

Caminhos do Mar

Para compra de ingressos, acesse: www.caminhosdomar.com.br

Horário: 8h às 17h – funcionamento do parque

Valor do Ingresso: R$ 40,00 (inteira)/R$ 20,00 (meia)

Valor Avulso do Transporte Interno – R$ 35,00 (vendido exclusivamente nas bilheterias locais e mediante disponibilidade.)

Endereço:

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 42 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/ SP

Portaria de entrada por Cubatão:

SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 – Cruzeiro Quinhentista – Cubatão/SP