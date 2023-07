Primeiro dia de Anime Friends terá entrada gratuita mediante cadastro

Em sua edição comemorativa de 20 anos, o Anime Friends terá entrada gratuita no primeiro dia de festa quinta-feira, 13 de julho. Os interessados em visitar a abertura do maior evento de cultura pop oriental da América Latina deverão garantir seu acesso pelo site da Ticket 360 na terça-feira (11) a partir das 12h, e a fila de espera já estará disponível às 10h. Serão emitidos dois ingressos por CPF, inclusive crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais.

A ação é uma parceria da Maru Division, organizadora do evento, com a Secretaria de Turismo da Prefeitura de São Paulo.

Com o maior line up e área de sua história, o Anime Friends deve reunir mais de 100 mil fãs de animes, mangá, tokusatsu e k-pop no Distrito Anhembi. “Nossa equipe trabalhou muito para oferecer esse presente aos habitantes da cidade de São Paulo. Sabemos que muita gente gostaria de celebrar conosco, mas não tem recursos. Abrir os portões gratuitamente na abertura da nossa edição histórica é retribuir o apoio que os paulistanos deram ao evento nesses 20 anos”, afirma Juliano Anitelli, CEO da Maru Division.