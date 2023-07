As férias da criançada estão garantidas no Shopping Bonsucesso

Durante o mês de julho o Shopping Bonsucesso estará preparado para receber as crianças e oferecer muita diversão, novas experiências e muitas aventuras.

O universo do Jurassic Dino oferece uma piscina de bolinha gigante com vários circuitos, escorregadores, e dinossauros para todos os lados. O espaço é todo dedicado a aventura das crianças que podem explorar tudo e se divertir muito.

O shopping também oferece um parque de diversões indoor localizado na praça de alimentação. O Parque Pikoki Diversões dispõe de vários brinquedos para as crianças, além de jogos e espaço para festa. Já no dia 23, as crianças poderão assistir gratuitamente a peça Chapeuzinho Vermelho às 16h em frente a Caixa Econômica.

Um dos grandes sucessos do Shopping Bonsucesso nas últimas semanas é o Gold Star Park, um parque de diversões que conta com roda gigante, Kamikaze, mini montanha-russa, barco viking, autopista e muito mais! Esse é o último mês em que o parque estará lá. A entrada é gratuita e o ticket para cada brinquedo é apenas R?10!

O Rilix Coaster é um simulador de montanha russa virtual, com cenários exclusivos, vento e vibração, proporcionando uma imersão completa e sensações reais de uma montanha russa! Mas para aqueles que querem se aventurar pelos corredores do shopping, a For Kids oferece aluguel de carrinhos motorizados guiados por controle remoto, que deixa o passeio muito mais divertido.



E para os cinéfilos de plantão, o Circuito Cinemas, além de oferecer vários títulos, vai passar o tão aguardado Barbie e quem assistir por lá poderá garantir um balde de pipocas personalizado exclusivo.

O Shopping Bonsucesso está preparado para receber toda a família durante as férias!

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.