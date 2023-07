Concessionária faz desmonte de viaduto nesse fim de semana

A CCR RioSP faz nesse fim de semana o desmonte do antigo viaduto no km 210 da rodovia Presidente Dutra, região do trevo de Bonsucesso. Para realizar o trabalho com segurança para os clientes da rodovia e colaboradores, o tráfego da pista expressa será desviado, nos dois sentidos, para as pistas marginais, entre às 22h desta sexta-feira (14), até às 22h de domingo (16). Toda a região será sinalizada. Foram instaladas faixas informando os motoristas sobre as interdições e opções de desvios para o período. A Polícia Rodoviária Federal apoiará na operação.

Desvios

Para o desmonte do viaduto, o tráfego nos dois sentidos precisou ser desviado para as pistas marginais. Na pista sentido São Paulo, o desvio tem início no km 207,6, com a presença de homens bandeiras e do policiamento rodoviária federal orientando os motoristas. O retorno a pista expressa acontece no km 210,4. No sentido contrário (sentido Rio de Janeiro), o desvio inicia a partir do km 213, também com a presença de homens bandeira e de policias rodoviários durante toda a operação. O acesso a pista expressa será feito no km 209. Para orientar os motoristas, além de faixas serão colocados painéis de mensagens variáveis orientando os motoristas sobre os desvios propostos. A concessionária reforça que os motoristas devem respeitar à sinalização implantada e o limite de velocidade no trecho em obras. A passarela que há no local terá o uso interrompido durante o período de operação de desmonte do viaduto.

Novas marginais

O desmonte do viaduto faz parte das obras de ampliação da capacidade de tráfego, na Via Dutra, em Guarulhos. Para a região do Bonsucesso, o novo contrato de concessão prevê a construção novas pistas marginais, além da ampliação das pistas expressas. Serão sete quilômetros de novas marginais entre o pedágio de Arujá, próximo ao km 204, passando pelo trevo de Bonsucesso, no km 210 após o posto Sakamoto, no sentido São Paulo da Via Dutra.

No sentido Rio de Janeiro, também na região de Bonsucesso, serão construídos outros três quilômetros de novas pistas marginais. Próximo ao trevo de Bonsucesso, no km 213, será construído um novo trevo na região do complexo viário da Jacu Pêssego. Essa obra é importante pois contribui para melhorar ainda mais a fluidez do tráfego da região e também do trevo de Bonsucesso. Uma vez que será uma nova opção de retorno para o motorista.

Esses trabalhos tiveram início no último final de semana, com a limpeza dos canteiros laterais, montagem dos canteiros de obras e movimentação de máquinas. O investimento da concessionária é de R$ 1,4 bilhão com a geração de quase quatro mil empregos diretos e indiretos durante todo o período de obras. A previsão de entrega é 2025.