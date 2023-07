Guarulhos passa a oferecer exame de espirometria infantil no Ambulatório da Criança

Pela primeira vez crianças e jovens entre cinco e 17 anos poderão realizar o exame de espirometria, a prova de função pulmonar, em Guarulhos. A modalidade passou a funcionar nesta segunda-feira (10) no Ambulatório da Criança, no Centro, e as solicitações já estão sendo agendadas pela central de regulação do município mediante pedido médico.

O procedimento deverá acabar com a fila de espera de cerca de 700 crianças para a realização do exame, que antes era feito exclusivamente pelo Estado via Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross). Agora, com a referência municipal, os pacientes infantis de Guarulhos já têm acesso à modalidade, que auxilia no diagnóstico diferenciado de asma e outras doenças pulmonares.

A conquista se deu após acordo firmado entre a Secretaria da Saúde de Guarulhos e a companhia farmacêutica GSK, do Reino Unido. O secretário Ricardo Rui celebrou o feito e enalteceu os esforços da administração municipal para disponibilizar o exame para a faixa etária. “Agora nossas crianças poderão realizar a espirometria em um prazo muito menor, o que possibilita um tratamento mais apropriado e assertivo. É uma conquista e tanto”, disse Rui.

O exame

A espirometria, ou prova de função pulmonar, como é comumente chamada, tem como objetivo medir a quantidade e o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. Em geral os médicos solicitam o exame quando o paciente apresenta queixas pulmonares como tosse persistente, falta de ar, chiados no peito ou dificuldades para respirar, sendo o resultado fundamental para decidir a conduta médica a ser adotada em seguida.

Serviço

O Ambulatório da Criança está localizado na rua Osvaldo Cruz, 151, no Centro de Guarulhos. Contudo, a espirometria disponível no local será referência para toda a rede pública do município.