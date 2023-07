Hot Beach Olímpia: o paraíso das férias com o dobro da diversão para a criançada

Olímpia é um destino que encanta as famílias em busca de diversão e essas férias serão ainda mais emocionantes e inesquecíveis porque o Hot Beach Parques & Resorts inaugurou sábado (08/07/2023) uma nova atração que dobra o tamanho da área destinada às crianças no parque aquático Hot Beach Olímpia. A nova área infantil, que vai deixar os pequenos maravilhados, é o “Jardim da Turma”. São vários brinquedos, muito interativos, com pequena lâmina de água. Alguns, inclusive, simulam atrações dos adultos.

Com a inauguração do “Jardim da Turma”, o espaço destinado à diversão das crianças no Hot Beach Olímpia, que é o quarto parque aquático mais visitado da América Latina, passou de 3.960m² para grandiosos 8.220m²! Agora, com esse novo atrativo, o Hot Beach Olímpia também ostenta o título de maior área para crianças em parques aquáticos de toda a América do Sul! E isso não é pouca coisa, hein?

O “Jardim da Turma” é simplesmente encantador. Além de contar com brinquedos especialmente projetados para as crianças, inclusive os menorzinhos, ele também oferece uma área de eventos, um bar super descontraído e sanitários para a comodidade de todos. É a receita perfeita para a diversão o dia todo!

As atrações do “Jardim da Turma” receberam nomes que remetem a cantigas de roda infantis, valorizando ainda mais o folclore, que é uma marca de Olímpia, e a riqueza da cultura brasileira. A atração em que o destaque são jatos de água, por exemplo, faz uma referência à cantiga Fui no Tororó. Já a estrutura em forma de U destinada para a criançada se divertir pra valer chama-se Ziguezá, uma referência à cantiga Escravos de Jó. Outra tem o curioso nome de Borboletinha–Cururu, em referência à cantiga sapo cururu.

Por sua vez, o rio lento antigo, acrescido de uma nova parte, agora ostenta o nome de Ciranda, Cirandinha. E a nova atração que é uma espécie de piscina maluca chama-se Rebola Bola, também em referência à cantiga infantil de mesmo nome. As atrações que já existiam na área infantil também foram rebatizadas com um toque de brasilidade: Splah Show agora é Cai Cai Baldão; Slider Kids passou a se chamar Tindolelê e Aqua Brink agora é Esquindô Lêlê.

O bar da área infantil, ponto de encontro dos papais e mamães, titios, titias, vovôs e vovós, chama-se Esquina da Turma. É divertido com uma pitada de brasilidade e muito encanto. “Faz parte da filosofia do Hot Beach Parques & Resorts fortalecer o folclore e ampliar a brasilidade em seus atrativos e empreendimentos”, comenta Diego Ferrato, superintendente Executivo do Grupo Ferrasa, empresa que detém o Hot Beach Parques & Resorts.

Carrossel e roda gigante

Mas as novidades não param por aqui! O Hot Beach Parques & Resorts também se uniu à famosa Coney Island, importante empresa no segmento de entretenimento, destacando-se na linha de equipamentos de alta performance, para trazer ainda mais emoção aos visitantes e hóspedes. A mais nova adição, que se une ao brinquedão, o Viiixi, é o carrossel “Roda Pião”. Esse clássico italiano promete encantar famílias inteiras com sua capacidade para 30 pessoas simultaneamente. São cavalos, elefantes, camelos, tigres, leões, girafas, cangurus, avestruzes, burrinhos, um cesto de balão e até uma elegante carruagem! O passeio é pura diversão e nostalgia.

Mas calma, que ainda tem mais! A parceria com a Coney Island também trouxe para o Hot Beach Parques & Resorts a deslumbrante “Entra na Roda”, uma roda gigante majestosa com 30 metros de altura e 20 cabines sólidas. Não é à toa que o slogan da Coney Island, que leva alegria e diversão aos quatro cantos do Brasil, é “Sempre Jovem, Sempre Divertido”. É uma história com mais de 80 anos que eternizou-se através de trabalho, dedicação e o sonho de uma família que hoje está em sua quarta geração.

Cada cabine da roda gigante comporta até seis pessoas da mesma família ou grupo de amigos. Mas aí é que vem o diferencial: a “Entra na Roda” oferece experiências exclusivas para tornar o passeio ainda mais especial. Tem a gôndola VIP, onde até seis pessoas podem curtir o passeio com direito a um espumante delicioso e um mix de castanhas para brindar momentos inesquecíveis. E o melhor, sem precisar enfrentar fila, pois a entrada é exclusiva! Além disso, a roda gigante conta com uma gôndola pet friendly, permitindo que você leve seu animal de estimação para curtir o passeio. Também tem gôndola de acessibilidade para cadeirantes e seus acompanhantes.

Picolés da Turma do Guarani

E como se não bastasse toda essa diversão, ainda há mais uma surpresa: a parceria entre o Hot Beach e a Bambi Sorvetes resultou em picolés que levam os nomes dos personagens da Turma do Guarani (Mel, Mima, Guarani e Parafuso), que prometem ser a sensação das férias de julho. Inicialmente, neste mês de férias, os picolés desta linha serão uma exclusividade do parque aquático Hot Beach Olímpia, mas em breve terá outros pontos de venda.

Programação

Além de contar com três novas atrações, o parque aquático Hot Beach Olímpia, os quatro resorts do grupo – Hot Beach Resort, Celebration Resort Olímpia, Hot Beach Suites e Thermas Park Resort & Spa – e a Vila Guarani estão com uma programação para lá de especial neste mês de julho. “Nossa programação repleta de atividades e novidades que, com certeza, vão tornar a visita ao nosso parque aquático Hot Beach Olímpia e a hospedagem aos nossos resorts inesquecíveis”, afirma Heber Garrido, gerente de Marketing e Vendas do Grupo Ferrasa.

Hóspedes e visitantes vão vivenciar uma experiência mágica ao lado dos personagens Ladybug & Cat Noir, da série Miraculous, e aproveitar uma variedade de atrações que tornarão as férias das famílias com crianças verdadeiramente especiais. Para as crianças de todas as idades, as férias de julho reservam espetáculos emocionantes com histórias autorais que prometem encantar e criar momentos inesquecíveis. Os mais crescidos também poderão aproveitar a Balada Teen com a presença imponente do Gigante Megatron, que ilumina a noite com seus movimentos futuristas e interação eletrizante. Haverá, ainda, Festas das Cores e show de ilusionismo, entre outras atrações.

Quem é aventureiro de coração não pode perder a oportunidade de conhecer o parque aquático Hot Beach do alto. Nos dois últimos finais de semana de julho, haverá voo cativo de balão no parque aquático, proporcionando uma vista deslumbrante e uma experiência única. Os amantes de esportes poderão participar de competições de beach tennis, slackline, vôlei e futvôlei ao lado de atletas profissionais que elevarão a energia e a diversão ao máximo.

Investimentos

Além de dobrar o tamanho da área para crianças com a inauguração do “Jardim da Turma” e acrescentar uma roda gigante e um carrossel às atrações “secas” ao lado do Viiixi, o Hot Beach Parques & Resorts também conta com uma tirolesa, a Tirô do Parafuso, que entrou em operação em abril último. Com 280 metros de extensão, é aventura no ar e um jeito diferente de curtir o parque aquático, com uma visão panorâmica do complexo de diversão aquática.

Somando todas as atrações inauguradas neste ano, o investimento realizado pelo Grupo Ferrasa foi na ordem de R$ 15 milhões. “Nossa missão é proporcionar momentos inesquecíveis aos nossos hóspedes e visitantes. Por isso, estamos constantemente trabalhando para ampliar e enriquecer ainda mais a experiência de quem escolhe o destino Olímpia, de quem escolhe o Hot Beach Parques & Resorts”, acrescenta Diego Ferrato.

Serviço

Mais informações e reservas pelo site hotbeach.com.br ou pelo WhastApp e telefone (17) 3279-1111. O passeio no carrossel, apenas para as crianças, custa R$ 10. O ingresso para roda gigante é de R$ 30 adultos e R$15 criança e meia-entrada.