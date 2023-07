Caminhos do Mar inaugura voos de tirolesa ao nascer do Sol, ao pôr do Sol e ao anoitecer

O Voo da Serra, tirolesa dentro do Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, oferece nos dias 15 e 16 de julho e 22 e 23 de julho uma programação especial para quem gosta de aventura: os visitantes poderão reservar, com antecedência, três novas experiências de voo em meio à mata atlântica: assistir a 110m do chão o nascer do Sol, contemplar pôr do Sol ou o anoitecer. Cada experiência é limitada a 20 pessoas por dia e os ingressos são válidos para o dia escolhido, sem direito a reembolso. A compra é feita pelo site www.voodaserra.com.br.

O voo ao amanhecer é realizado das 6h às 7h. O ingresso custa R$ 275 por pessoa e inclui estacionamento, ingresso da tirolesa, ingresso para o Caminhos do Mar e café da manhã no charmoso Café 1922, atração que fica dentro do Pouso Paranapiacaba, um dos monumentos restaurados. O voo para assistir ao pôr do Sol acontece entre 17h30 até às 18h30, também custa R$ 275 e inclui estacionamento, ingresso da tirolesa, ingresso para o Caminhos do Mar, vinhos e apetitivos no Café 1922. Já o voo noturno começa às 20h e vai até às 21h. O ingresso custa R$ 250 por pessoa e inclui estacionamento, tirolesa, vinho e aperitivos no Café 1922.

A tirolesa Voo da Serra percorre 500m em cerca de 60 segundos, a 110m de altura, levando seus passageiros de São Bernardo do Campo a Cubatão. A decolagem é da Casa de Visitas, construção de 1926, e depois de sobrevoar o Pouso Paranapiacaba – um dos 9 monumentos históricos que celebram a Independência do Brasil- e a Estrada Velha de Santos, a aterrissagem é nas Ruínas, monumento que ainda está em processo de restauração – e que nunca perdeu seu charme.

Os voos podem ser duplos ou individuais, sendo que o voo duplo suporta até 170 kg com idade mínima de 5 anos e 35 kg e o voo individual até 120 kg com idade mínima de 8 anos e 35 kg. A atividade só fecha em condições extremas do clima, e aguarda autorização da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para finalizar a parte do projeto que torna a Tirolesa Voo da Serra acessível para todos os públicos.

Os mais conservadores podem aproveitar a Tirolesa Voo da Serra nos mesmos horários do Caminhos do Mar, de quarta-feira a domingo, entre 8h e 16h20. Neste caso, a compra também pode ser feita pelo site http://voodaserra.com.br/ ou na portaria de acesso ao parque (São Bernardo do Campo).

Além desta nova atração, no Caminhos do mar também é possível realizar o Roteiro Histórico (8 km), trilha asfaltada da Estrada Velha de Santos e do Roteiro Ecoturístico (3,5 km), trilha pavimentada em pedras da Calçada do Lorena. Os mais aventureiros podem ainda agendar ntecipadamente a visita para realizar o Roteiro Aventura (4.5 km) pela trilha da Cachoeira da Torre. Para conhecer outras atrações e a programação do parque acesse www.caminhosdomar.com.br.

SERVIÇO:

Tirolesa Voo da Serra

Valores do Ingresso até 31/07/2023

Ingresso Voo duplo: O lançamento é feito somente com duas pessoas (que não precisam ser do mesmo grupo/família) ao mesmo tempo, em cabos individuais, porém interligados.

Das 8h às 16h20, por ordem de chegada. R$ 60,00 de quarta a sexta-feira, por pessoa e R$ 89,00 aos sábados, domingos e feriados prolongados, por pessoa.

Ingresso Voo exclusivo: Voo individual. O visitante desce por cabo exclusivo, sem que haja espera por outra pessoa.

Das 8h às 16h20, por ordem de chegada. R$ 100,00 de quarta a sexta-feira, por pessoa e R$ 149,00 aos sábados, domingos e feriados prolongados, por pessoa.

Combo Nascer do Sol: Combo Estacionamento + Tirolesa Voo da Serra + Ingresso acesso parque + Café especial no Café 1922 = R$ 275,00 por pessoa.

Das 6h às 7h, limitado a 20 pessoas por dia. Válido para os dias 08, 09, 15 e 16 de julho de 2023.

Combo Pôr do Sol: Combo Estacionamento + Tirolesa Voo da Serra + Ingresso acesso parque + Vinho e aperitivos no Café 1922 = R$ 275,00 por pessoa. Das 17h30 às 18h30, limitado a 20 pessoas por dia. Válido para os dias 08, 09, 15 e 16 de julho de 2023.

Combo Voo noturno: Combo Estacionamento + Tirolesa Voo da Serra + Vinho e aperitivos no Café 1922 = R$ 250,00 por pessoa.D as 20h às 21h, limitado a 20 pessoas por dia. Válido para os dias 08, 09, 15 e 16 de julho de 2023.

