Moradores são surpreendidos com macaco-prego no Jardim São João

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou um macaco-prego nesta terça-feira (11) na estrada do Saboó, Jardim São João. O animal adentrou uma chácara e foi contido momentaneamente em uma área fechada pelos proprietários do local, que ligaram para o telefone 153 e solicitaram a ajuda especializada dos agentes.

A equipe foi imediatamente ao endereço, uma vez que havia o risco iminente do animal escapar, ser atacado por cães ou se ferir na rede de energia elétrica. Os guardas efetuaram o resgate com toda segurança do macaco e providenciaram o seu acondicionamento em uma caixa de transporte adequada.

“Ele estava bem tranquilo e parecia ser manso. Aparentemente era cuidado por alguém e não possuía ferimentos. Nós o alimentamos, demos água e levamos para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê”, explicou o agente Gildevan Ribeiro, que participou do atendimento.

O animal passará por avaliação veterinária e, caso seja possível sua readaptação à natureza, ele será solto na mata. Do contrário, será levado a um zoológico para a preservação de sua vida saudável e confortável.