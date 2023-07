C&C Guarulhos realiza outlet com até 85% de desconto a partir deste fim de semana

A C&C Casa e Construção realiza, nos próximos finais de semana, um outlet com produtos com até 70% de desconto. Os eventos acontecerão na loja e no Centro de Distribuição (CD) de Guarulhos, localizado na rua Soldado Antônio Martins Oliveira, 57, na Vila Venditti, entre sexta-feira e domingo, das 8h às 20h, em todos os próximos finais de semana, a partir desta sexta (14). Nos próximos fins de semanas, as lojas Aricanduva e Giovanni Gronchi, na Vila Andrade, também passarão a receber as promoções.

O saldão contará com mais de 100 mil metros quadrados de cerâmicas disponíveis, entre linhas atuais e descontinuadas, com grandes formatos; toucadores para banheiros, móveis para cozinha, louças sanitárias (entre pias, bacias e vasos), cubas embutidas e sobrepostas, além de itens da loja. As linhas de jardinagem, metais e básico também estarão disponíveis com desconto.

A C&C disponibilizará mais de seis mil metros entre espaço de loja e CD para o outlet. Os clientes aproveitarão, além dos itens com grandes descontos, um ambiente divertido e com variedade de gastronomia, com um espaço para food trucks e música ao vivo, além de um workshop para fornecedores que mostrará técnicas de aplicações de produtos.

“Nós montaremos os saldos conforme as vendas. Assim que forem vendidos, vamos fazendo promoções, mudando os lotes e saldos. É interessante atender o cliente no local, por estarmos ao lado da loja. Eles vão aproveitar, os preços estão sensacionais”, disse Alves, diretor regional de produtos da C&C.