GCM captura capivara em posto de combustível no Jardim Presidente Dutra

O patrulhamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturou uma capivara nesta quarta-feira (12) em um posto de gasolina na rua Bela Vista do Paraíso, Jardim Presidente Dutra. A proprietária do estabelecimento comercial aproveitou o momento em que o animal entrou na loja de conveniência para fechar a porta e acionar os agentes pelo telefone 153, que compareceram ao local com equipamentos e uma caixa de transporte para atrair e retirar o mamífero em segurança.

Após a captura e a avaliação positiva das condições físicas da capivara, a GCM fez contato com agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em serviço no aeroporto internacional, que autorizaram a soltura do animal em um lago próximo, habitat propício onde vivem outras capivaras.

Macaco-prego

Na última terça-feira (11) a GCM resgatou um macaco-prego na estrada do Saboó, no Jardim São João. O animal adentrou uma chácara e foi contido momentaneamente em uma área fechada pelos proprietários do local, que solicitaram a ajuda especializada dos agentes.

Os guardas efetuaram o resgate com toda a segurança do macaco e providenciaram o seu acondicionamento em uma caixa de transporte adequada. O bicho foi levado em segurança para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê, onde será avaliada a possibilidade de readaptá-lo à natureza. Do contrário, será levado a um zoológico para a preservação de sua vida saudável e confortável.