Novo Assaí no Centro de Guarulhos está com mais de 80% das obras finalizadas

O Assaí Atacadista segue com seu plano de expansão em Guarulhos e se prepara para abrir as portas de uma nova loja na cidade neste segundo semestre. A nova unidade é resultado da conversão dos pontos de hipermercados adquiridos pela companhia em 2021 e está com as obras avançadas. Com mais de 80% da obra concluída, o Assaí Guarulhos Centro encontra-se com a estrutura montada e já recebe internamente os primeiros preparativos para receber os guarulhenses.

A unidade está localizada na avenida Antônio de Souza, no Centro, próximo à Praça IV Centenário. O atacadista já está presente no município desde 2005 e, agora, trará mais uma alternativa de compra para a população local com um vasto mix de produtos e serviços, garantindo, assim, maior facilidade ao dia a dia das famílias e dos comerciantes da região, com o bom atendimento e preços baixos que os guarulhenses já conhecem.

Em novembro de 2022, a companhia inaugurou o Assaí Guarulhos Bosque Maia, na avenida Salgado Filho, e gerou cerca de 500 postos de trabalho entre direto e indiretos. A nova loja já está em obras e tem a previsão de inauguração para ainda este ano. Além disso, o Assaí Guarulhos Centro trará um mix completo de serviços para melhor atender aos consumidores.

2ª Meia Maratona de Guarulhos

A GRU 21k, a Meia Maratona Internacional de Guarulhos, acontecerá dia 30 de julho. Pelo segundo ano consecutivo, a Maratona conta com o apoio do Assaí Atacadista como patrocinador master, que estará presente no dia da corrida com entrega de premiação aos vencedores da corrida (masculino e feminino), ativações como: roleta com brindes, painel Instagramável, e material informativo sobre a inauguração do novo Assaí Guarulhos Centro. As inscrições estão abertas até o dia 14 julho, no link: Link