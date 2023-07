Anime Friends 2023 reúne 120 mil pessoas para celebrar 20 anos do evento

O maior evento dedicado à cultura POP oriental na América Latina, o Anime Friends completou 20 anos reunindo 120 mil pessoas em quatro dias de festa, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A programação contou com mais de 50 atrações, entre artistas nacionais e internacionais, que fizeram a alegria do público com muita música, dança e performances inesquecíveis. E o melhor, a edição de 2024 do Anime Friends já foi confirmada para os dias 18, 19, 20 e 21 de julho do ano que vem!

Na cerimônia de abertura do evento, na quinta (13), estiveram presentes o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes; o vereador João Jorge; o cônsul-geral do Consulado do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana; além do CEO da Maru Division, Juliano Aniteli; e o diretor do evento, Diego Ragonha.

Repetindo a ação iniciada em 2022, graças ao apoio da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, no primeiro dia do evento (13), foram oferecidos ingressos gratuitos, com o objetivo de aproximar o público paulista desta grande festa da cultura pop oriental. Cerca de cinco mil estudantes de escolas públicas puderam aproveitar as atrações gratuitamente. Alguns ônibus também fizeram o translado do público gratuitamente da Estação Portuguesa-Tietê até o Anhembi.

“Foram quatro dias de uma grande celebração. Para nós, foi uma alegria comemorar os 20 anos dessa festa que é tão especial para os fãs da cultura POP oriental e também para São Paulo. O Anime Friends, hoje, é um dos maiores eventos do calendário oficial da cidade”, conta o CEO da Maru Division, Juliano Aniteli.

No Palco Principal, entre os destaques internacionais, a banda japonesa Flow movimentou o público do Anime Friends, com um potente show em comemoração aos seus 20 anos de carreira. A banda Scandal, dona de temas de animes como Bleach, Full Metal Alchemist: Brotherhood e do filme “Pokemon: Diancie and the Cocoon of Destruction” também deixou o público extasiado no Distrito Anhembi.

A cantora Nano, que emprestou sua voz para mais de 20 games e animes, e a violinista Yurika, famosa por seus covers na internet, também vieram ao Brasil pela primeira vez e encantaram o público. Outros destaques foram a banda Burnout Syndromes e o Survive Said the Prophet, que responde por trilhas icônicas de animes como Banana Fish e Vinland Saga.

Os fãs de séries tokusatsu – live-action de super-heróis com efeitos especiais que sempre foram febre no Brasil – também comemoraram. Mai Oishi, a Change Phoenix da série Esquadrão Relâmpago Changeman; Makoto Sumikawa, a Lady Diana de Spielvan; e Kiyomi Tsukada, a eterna Anrí de O Fantástico Jaspion, vieram pela primeira vez ao país. Elas compartilharam experiências sobre suas carreiras, histórias de bastidores e responderam perguntas do público.

Os atores japoneses Takumi Tsutsui, o inesquecível ninja Jiraiya, Takumi Hashimoto, que interpretou o personagem Manabu na mesma série; e Hiroshi Watari também estiveram mais uma vez no evento, comemorando as duas décadas de sucesso.

Na Arena Anime Friends 20 anos, os artistas conversaram e compartilharam experiências e vivências com o público. E no Palco Anime, diversos bate-papos sobre personagens, música e animes também marcaram a programação.

Para celebrar a paixão pela cultura otaku, o público se preparou para brilhar em performances individuais e em grupo. O concurso de Cosplay, marca registrada do Anime Friends desde 2003, foi um dos pontos altos do evento com interpretações criativas e figurinos idênticos às obras originais. Na Arena K-Pop, além de apresentações profissionais, os visitantes do evento deram show nos animados concursos de dança e de canto, que empolgaram os presentes.

