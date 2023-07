Evento de K-Pop promete colorir o Centro de São Paulo

No próximo sábado (22), às 13h, o Centro de São Paulo será marcado por uma verdadeira explosão de cores, música e danças contagiantes. O evento organizado pelo K-Fest & K-Encounter terá o tema “Colors” e animará o Pátio Metrô São Bento.

As atrações preparadas são imperdíveis. No K-Pop Stage o palco receberá apresentações de grupos de dança locais mostrando todo o seu talento e paixão pela música coreana. Na sequência, acontece o Random Play Dance, uma oportunidade para os fãs do estilo entrarem na pista e mostrarem todo o seu conhecimento sobre o K-Pop ao som dos maiores sucessos do gênero. Será uma experiência incrível, onde todos irão se unir em uma só sintonia.

A participação é gratuita para quem quiser se encantar com as coreografias e os ritmos envolventes do K-Pop. Inscreva-se no site kfest.com.br/colors.

K-Pop

O K-Pop reúne bandas, cantores e grupos e faz sucesso no mundo todo. Surgiu na Coreia do Sul e é uma mistura de estilos musicais, frases em inglês, roupas com muitas cores e ousadia nas coreografias. É um fenômeno nas redes sociais e somente no País, de acordo com o Centro Cultural Coreano no Brasil, a estimativa é que existam pelo menos 400 mil fãs desse gênero.

Segundo dados divulgados em 2020, o Brasil é o quinto país que mais consome K-Pop entre os 92 atendidos pelo aplicativo Spotify. Desde a explosão do K-Pop, em 2013, vários grupos passaram pelo Brasil, entre eles BTS, SuperJunior, Dreamcatcher, Monsta X, KARD, SF9, Momoland, MAMAMOO, Oh My Girl, VAV, PENTAGON e Spectrum, que agitaram uma legião de fãs e lotaram casas de shows e estádios.

Serviço:

Data: 22/07, a partir das 13 horas

Local: Praça da Colmeia, dentro da estação São Bento do metrô

Ingressos: Lkfest.com.br/colors.

Preço: Grátis

Realização: Pátio Metrô São Bento