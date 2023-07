Lazer e animação para férias com crianças e pets em Socorro no Circuito das Águas Paulista

Conciliar férias em locais que agradam adultos, crianças e que ainda possa levar o pet nem sempre é uma tarefa fácil. A sugestão é conhecer a Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo – que oferece lazer para toda a família e ainda é petfriendly.

Com energia acumulada, as crianças ficam ansiosas pela diversão e os parques de aventura são ótimas opções para diferentes idades. O Mundaka Aventura, por exemplo, para as crianças pequenas, tem opções de caiaque e trilhas; acima de 5 anos, quadriciclo, e de 7 anos, o rafting, por exemplo. Os pets também podem se divertir com a família no rafting, trilha das Cachoeiras, caiaque e stand up paddle.

O Parque de Aventura Monjolinho conta com uma ampla área de visitação, além de diversas atividades de aventura, entre elas: cavalgada, guiada e supervisionada, com animais mansos e domados, através da doma racional – que é uma técnica para adestramento de equinos, sem uso de violência, respeitando as leis que proíbem maus tratos – e o arvorismo, com plataformas e obstáculos instalados na altura das copas das árvores para observar plantas e animais, inclusive com duas travessias sobre o rio; no total são cerca de 500 metros. O retorno para a margem é por uma tirolesa de 80 metros. São mais de 13 pacotes de day use com diversas opções de combos de atividade e almoço para garantir um dia inteiro completo de aventura e lazer. Os pets podem acompanhar nas trilhas, quadriciclo, caiaque, standup paddle e rafting.

O Centro de Lazer Pitauá tem muita área verde e espaço kids, com playground. No restaurante, prato kids do tamanho e paladar infantil. Para os pets, um espaço exclusivo para eles, com caminha, suporte para água para se refrescarem, lixeira e de brinde, ganham uma linda bandana personalizada do Pitauá.

Para as famílias com crianças e pets, a Pedra Bela Vista tem trilhas autoguiáveis que são ótimas para as crianças explorarem a natureza e conhecerem a mata por dentro. Essas trilhas dão acessos aos diversos mirantes espalhados pelo parque. A vista é linda e a diversão garantida. Ao longo do mês de julho, o cardápio do Bar da Pedra está com quitutes julinos como pipoca, caldos, doce de abóbora, batata doce, pé de moleque, pé de moça, paçoquinha, doce de milho e bombons especiais de pamonha e paçoca. Nos dias 15 e 16 teremos som ao vivo com a temática de festas juninas, como forró, xote e baião.

Pela PróximAventura, crianças acima de 7 anos e pets podem se aventurar no rafting, uma das atividades de aventura mais procuradas em Socorro. É uma descida de bote inflável em corredeiras do Rio do Peixe com capacidade de 4 a 6 pessoas, dependendo do nível do rio, e condutor experiente. O passeio propriamente dito tem 1h30, mas na íntegra, em média, 2h30, em um percurso emocionante e cheio de desafios. São feitas atividades lúdicas como o surf e natação – mediante nível apropriado. É possível avistar muitos pássaros e alguns animais nas margens do rio.

Outra sugestão, são os hotéis com infra estrutura e área de lazer para a criançada, como o Grínberg´s Village Hotel, com duas piscinas externas, piscina coberta e aquecida, lago de pesca esportiva, quadra de Beach Tênis e vôlei de areia, campo de futebol, quadra de tênis poliesportiva, redário, pista de cooper, sala de jogos, por exemplo. Para o conforto dos pais e alegrias dos filhos, o hotel oferece equipe de recreação adulto e infantil, a partir dos 04 anos, todos os dias, das 09h30 às 22h30. Para julho, uma programação especial que inclui caça ao espantalho, festa julina, festa neon com robô eletrônico e dj, hidro recreativa, jantar do avesso com monitores, jantar do cabelo maluco com monitores, jantar do pijama, noite da pizza com música ao vivo, piquenique com monitores e show de mágica.

Outros hotéis da cidade com lazer: hotel fazenda 7 Belo, hotel fazenda Campo dos Sonhos, hotel fazenda Colina dos Sonhos, hotel fazenda Floresta do Lago, hotel fazenda Parque dos Sonhos, hotel fazenda Portal do Sol, hotel fazenda Village Montana e hotel Recanto da Cachoeira.

Quando a hospedagem tem foco no pet, a dica é o Chalés Santa Catarina, cuja mensagem é: “Aqui você pode até se hospedar sem o seu pet, mas definitivamente você precisa gostar de pets para se hospedar conosco!”. 100% petfriendly, é referência na cidade em atendimento aos pets. Dispõe de piscina exclusiva de 18m², tratada com ozônio e acessível: é em formato de rampa, que inicia com 20cm e chega a 80cm de profundidade, para que pets de todos os tamanhos, idades e até mesmo os cadeirantes consigam entrar e sair da água com segurança. O amplo jardim tem playground pet e um pequeno circuito agility com três obstáculos para correr, brincar e se divertir. Ainda ganham kit de boas-vindas, com tapete higiênico, saquinho cata-caca, biscoitinho e bandana dos Chalés.

Algumas destas empresas são certificadas pelo projeto Socorro Destino Petfriendly, que oferece treinamento, capacita o trade turístico e concede o selo, que atesta o compromisso dos estabelecimentos em garantir o mínimo de bem estar para os pets. Das 42 empresas na cidade que conquistaram o selo petfriendly, mais da metade são integrantes da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR). Entre eles, hospedagens, gastronomia, aventura e compras, como por exemplo Bar Saint Sunset, Cafeteria e Doçaria Empório Caipira, Camping Park Dos Lagos, Camping Valle das Águas, Centro de Lazer Pitauá, Chalés Santa Catarina, Ellementares Guest House, Empório Mirante do Cristo, Fazenda 7 Senhoras, Hotel Fazenda 7 Belo, Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, Hotel Fazenda Floresta do Lago, Mundaka Aventura, Parque de Aventura Monjolinho, Portal do Sol Hotel Fazenda, Pousada A Mata que Canta, Pousada Sons do Silêncio, Pousada Vale das Orquídeas, Restaurante Sal & Pimenta e Ristorante D’Napoli.

Em Socorro tem o hotelzinho e creche pet HelpDog, que tem à frente a adestradora comportamental Flavia Ferreira, que também realiza recreação pet. Na creche, os cães fazem atividades, socializam e aprendem educação canina. O espaço é seguro e conta com monitoramento. “Se por algum motivo o pet não puder acompanhar o tutor/ turista em algum lugar, será uma alegria recebê-lo aqui. Ele terá horas de muita diversão e interação”, afirma Flavia.

Quem precisar comprar algo específico, o pet shop Mundo Pets é o lugar. Além disso, para viagens mais longas, realizam banho e a tosa.

