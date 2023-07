Férias escolares: Fenômeno no Youtube, Gabriel e Shirley dão 5 dicas para curtir em família

As férias escolares de inverno são aguardadas pelas crianças e temidas pelos adultos. Para muitos pais, o período de descanso escolar dos pequenos pode se tornar um grande desafio: ficar em casa com as crianças, sem gastar dinheiro. De acordo com Gabriel e Shirley, casal que é sucesso para toda a família desde o youtube até os teatros, dá para aproveitar o tempo em família de uma maneira diferente. Juntos, a dupla se tornou um dos casais mais queridos da web, somando mais de 4 milhões de seguidores e 2 bilhões de visualizações no YouTube e agora lista 5 dicas imperdíveis para curtir o tempo em família.

Confira:

1- Caixas de Papelão podem ser suas aliadas

“Uma coisa super legal que todos podem fazer em casa é brincadeiras com caixa de papelão, no nosso canal já fizemos de tudo, casas, móveis, meios de transporte. É uma brincadeira divertida desde o processo de montagem até o resultado final.”

Confira no Youtube: https://youtu.be/MPr2mnMT5gk

2- Artesanato com materiais que tem em casa

“Outra coisa super divertida de fazer, é usar materiais diversos que tem em casa (tampinhas, papel, EVA, esponja, glitter, rolo de papel higiênico, cola). Um tema é proposto e a criança usa a criatividade para desenvolver o tema com os materiais que tem em mãos.”

Confira no Youtube: https://youtu.be/VP05hGm2Z-s

3- Use sua criatividade nos desafios de pintura

“No canal, a gente faz muitos desafios de pinturas, com tinta, canetinha, lápis de cor. Um tema é proposto e você tem que desenhar dentro de um tempo curto, essa é a diversão, pq os desenhos saem ainda mais engraçados e todos se divertem nas comparações.”

Confira no Youtube: https://youtu.be/9WALS2IatKE

4- Histórias sempre são bem vindas

“A gente conta muitas histórias no canal, nossas histórias em sua maioria, são histórias diferentes das originais, isso também é um recurso interessante de criatividade, a criança tem a oportunidade de criar sua própria aventura com personagens que ela já conhece.”

Confira no Youtube: https://youtu.be/EoIqgFZEt9I

5- Assista as coisas que seu filho gosta com ele

“Assistir às programações que seu filho gosta também é uma forma muito bacana de passar um tempo de qualidade com a criança. As crianças gostam quando os pais ou responsáveis demonstram interesse em coisas que elas apresentam. Uma ótima opção é o nosso canal Gabriel e Shirley 2.0 que é feito para toda família”. Confira no Youtube: https://youtube.com/GabrieleShirley20