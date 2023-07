Programa de modernização da iluminação pública em Guarulhos atinge 30 mil pontos

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta terça-feira (18) 36 novos pontos de iluminação em LED na avenida Orlanda Bergamo, na região da Cidade Industrial Satélite, e assim atingiu a marca de 30 mil pontos modernizados com a substituição de lâmpadas de sódio por LED, mais eficientes e econômicas. Este total representa 41% do parque de iluminação da cidade, que hoje conta com 73.073 mil pontos e deve chegar a 116.871 até o primeiro semestre de 2024.

Os demais 43 pontos mais antigos da Orlanda Bergamo também foram modernizados pelo programa Ilumina GRU. A implantação foi realizada pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Iluminação Pública. A pasta iniciou em março uma parceria público-privada, por meio do Consórcio Ilumina Guarulhos, que tem por objetivo a modernização de 50% da iluminação pública em seis meses e de 100% em um ano, com um investimento de R$ 420 milhões pela iniciativa privada.

O prefeito Guti, que se recupera de um acidente de moto, participou da entrega dos pontos de iluminação remotamente e ressaltou o avanço da modernização no município. “Começamos com o Ilumina GRU há quatro meses e estamos avançando a cada dia com uma iluminação de qualidade. Ao iluminar mais as ruas geramos mais segurança, como é o caso da avenida Orlanda Bergamo, que conta com várias empresas que há muito tempo reivindicavam esse benefício”, comentou.

O secretário de Administrações Regionais, Bruno Gersósimo, destacou os avanços do governo para a região. “A Prefeitura, desde o início do governo Guti, tem trazido avanços constantes para a avenida Orlanda Bergamo, como asfalto novo, o combate ao descarte irregular e agora iluminação pública de qualidade”, afirmou.

Modernização

O Consórcio Ilumina GRU é responsável por todas as substituições das lâmpadas de vapor de sódio pelas bem mais econômicas de LED, manutenções, operações, expansões e avanços tecnológicos que porventura surjam ao longo dos próximos 30 anos, período previsto no contrato assinado com a Prefeitura.

O contrato com o consórcio Guarulhos Luz prevê ainda um sistema de telegestão por meio do qual um eventual defeito no ponto de iluminação será detectado instantaneamente pela Central de Controle Operacional, o que permitirá um reparo imediato por parte da equipe de manutenção que estiver mais próxima do local onde o problema for observado.

Reclamações

Os munícipes que desejam solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos contam com uma central de atendimento que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone 0800-580-2697.