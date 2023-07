C&C Guarulhos prorroga outlet com preços imperdíveis

Com o sucesso do primeiro fim de semana de promoções, a C&C Casa e Construção prorrogou seu outlet especial de materiais de acabamento, com novos produtos e descontos para os clientes. O showroom acontece de sexta-feira (21) à domingo (23), das 8h às 20h, na loja e no Centro de Distribuição (CD), localizado na rua Soldado Antônio Martins de Oliveira, 57, na Vila Venditti. Além da loja de Guarulhos, outras duas unidades receberão as promoções, sendo elas as lojas Aricanduva e Giovanni Gronchi, na Vila Andrade.

Na semana passada, o saldão contou com preços imbatíveis em cerâmicas, artigos para banheiros, cozinhas, louças sanitárias (entre pias, bacias e vasos), linhas de jardinagem, entre outras oportunidades para os clientes locais. Com a alta demanda, a C&C reforçou as promoções para a continuação deste fim de semana. A loja pretende manter o saldão também nos próximos.

“Por estarmos imediatamente ao lado de nossa central de distribuição, vamos disponibilizar nossos produtos com volume, variedade e preços incríveis para que todos possam aproveitar o maior showroom do país”, destaca Sérgio Bandeira, diretor comercial da C&C.