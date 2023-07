CCR RioSP inicia as obras na região da ponte do Tatuapé

A CCR RioSP inicia mais uma fase das obras de ampliação da capacidade de tráfego na região Metropolitana de São Paulo com o início das obras de construção de um novo viaduto ligando as pistas expressas à ponte do Tatuapé, na altura do km 230 da Via Dutra. Hoje, o acesso à ponte acontece pela via marginal da rodovia. Nessa fase dos trabalhos, a concessionária inicia as fundações do novo viaduto de ligação da pista expressa à ponte do Tatuapé, além dos alargamentos de parte do viaduto existente.

Alterações no tráfego

Para realizar os trabalhos, o tráfego no local passará por alterações no sentido São Paulo:

pela pista expressa, que leva à Marginal Tietê, cuja ligação já ocorria em uma faixa de rolamento, foi realizado estreitamento com a instalação de barreiras de concreto;

pela pista marginal, a partir de hoje (20/07), o viaduto de ligação à ponte do Tatuapé terá o fluxo restrito a uma faixa de rolamento, com a interdição da faixa da direita.

O objetivo da obra de construção do novo viaduto será permitir o acesso direto da pista expressa da Rodovia Presidente Dutra à Ponte do Tatuapé, ajudando a desafogar o trânsito na chegada à São Paulo, que hoje é feito pela via marginal.

Outras interdições deverão ocorrer durante a evolução da obra para segurança de todos – motoristas e colaboradores -, como o fechamento da faixa da esquerda da rua Carmópolis de Minas, que passa ao lado da ponte do Tatuapé. A região da obra será toda sinalizada com utilização de barreiras de concreto, cones, placas de orientação e painéis eletrônicos de mensagens. Além de boletins diários na programação da CCRFM. A previsão é que o novo acesso fique pronto em 2024.

Tráfego restrito de caminhões

Devido à redução de uma faixa de tráfego na pista expressa, ponte do Tatuapé e via local (rua Carmópolis de Minas), os veículos com carga superior a 3,50m de largura serão obrigados a utilizar a pista marginal no km 229 e seguir por ela para chegar à capital paulista. Este é um importante alerta para os motoristas e transportadores deste tipo de carga, evitando contratempo durante a viagem.

Por isso, a concessionária reforça aos motoristas que respeitem à sinalização implantada e o limite de velocidade ao trafegar pelo trecho em obra.